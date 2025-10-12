Магнитная буря 13 октября может отразиться на самочувствии жителей Алтайского края

Магнитные бури могут повлиять на самочувствие метеочувствительных людей

12 октября 2025, 17:30, ИА Амител

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

В ночь на 13 октября Землю накроет магнитная буря уровня G1. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Слабое возмущение магнитосферы ожидается в утренние часы. По прогнозу специалистов, около 06:00 по барнаульскому времени буря достигнет Земли, после чего активность постепенно снизится. К вечеру понедельника магнитосфера вновь станет возбужденной, однако это состояние продлится недолго – после 18:00 показатели вернутся к норме.

Магнитные бури могут повлиять на самочувствие метеочувствительных людей, вызывая головные боли, сонливость и общее недомогание. Врачи советуют в такие дни больше отдыхать, проводить время на свежем воздухе и пить достаточное количество воды.