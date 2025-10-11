Ученые рассказали, когда Солнце может сжечь Землю

По словам экспертов, такой сценарий возможен только через пять миллиардов лет

11 октября 2025, 07:05, ИА Амител

Земля и Солнце / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

Через пять миллиардов лет, как утверждает эволюционная теория звезд, наше Солнце трансформируется в красного гиганта, поглотив при этом ближайшие планеты: Меркурий, Венеру и Землю. Об этом сообщил Сергей Богачев, возглавляющий Лабораторию солнечной астрономии в Институте космических исследований РАН, в интервью РИА Новости. Ученый подчеркнул, что Солнце, будучи звездой, подчиняется общему закону: все, что возникает, рано или поздно исчезает.

В соответствии с теорией звездной эволюции, после стадии красного гиганта Солнце станет белым карликом, обретя практически вечное существование. До этого момента солнечный свет будет стабильным, обеспечивая на Земле благоприятные условия для жизни как человека, так и всей биосферы, добавил исследователь.