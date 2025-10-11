НОВОСТИОбщество

Ученые рассказали, когда Солнце может сжечь Землю

По словам экспертов, такой сценарий возможен только через пять миллиардов лет

11 октября 2025, 07:05, ИА Амител

Земля и Солнце / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru
Земля и Солнце / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

Через пять миллиардов лет, как утверждает эволюционная теория звезд, наше Солнце трансформируется в красного гиганта, поглотив при этом ближайшие планеты: Меркурий, Венеру и Землю. Об этом сообщил Сергей Богачев, возглавляющий Лабораторию солнечной астрономии в Институте космических исследований РАН, в интервью РИА Новости. Ученый подчеркнул, что Солнце, будучи звездой, подчиняется общему закону: все, что возникает, рано или поздно исчезает.

В соответствии с теорией звездной эволюции, после стадии красного гиганта Солнце станет белым карликом, обретя практически вечное существование. До этого момента солнечный свет будет стабильным, обеспечивая на Земле благоприятные условия для жизни как человека, так и всей биосферы, добавил исследователь.

Вспышка на Солнце / Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT / amic.ru

На обращенной к Земле стороне Солнца исчезли почти все пятна

Быстрого восстановления солнечной активности ученые не предвидят
НОВОСТИНаука и образование

космос Солнце

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

10:12:46 11-10-2025

- "Через пять миллиардов лет, как утверждает эволюционная теория звезд, наше Солнце трансформируется в красного гиганта, поглотив при этом ближайшие планеты: Меркурий, Венеру и Землю." ------------- По задумке Бога, после кошмарного Ада, который творит временный правитель, через своих вассалов, придет конец, потом будет день Воскресенья и пять миллиардов лет будем жить в Раю на земле, потом переселимся на новую землю. Для щепетильных училок, у Бога земля пишется с маленькой буквы.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:10:27 11-10-2025

Гость (10:12:46 11-10-2025) - "Через пять миллиардов лет, как утверждает эволюционная те... бог тоже с маленькой.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров