Махачкала и Дербент ушли под воду из-за ливней

20 сентября 2025, 12:00, ИА Амител

Дагестан ушел под воду / Фото: Shot

Крупные города Дагестана – Махачкала, Дербент и Каспийск – оказались во власти мощного наводнения, вызванного проливными дождями, сообщает Shot.

Центральные улицы Махачкалы превратились в реки, транспортное движение парализовано, вода проникает в жилые дома через оконные проемы. Местные жители самостоятельно пытаются справиться со стихией, вычерпывая воду ведрами.

Ситуацию усугубляют массовые отключения электроэнергии и серьезные дорожные заторы. По предварительным данным, уровень подтопления продолжает расти, что создает реальную угрозу для инфраструктуры и безопасности людей. Спасательные службы республики работают в усиленном режиме для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

На данный момент официальная информация о пострадавших и масштабах ущерба уточняется.