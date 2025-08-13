Макрон: Трамп на встрече с Путиным хочет добиться прекращения огня на Украине

Любые территориальные вопросы можно решать "только путем переговоров с Украиной"

13 августа 2025, 22:37, ИА Амител

Президент США Дональд Трамп в ходе грядущей встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным хочет добиться прекращения огня на Украине. Как сообщает Reuters, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Также он сказал, что, по словам американского лидера, любые территориальные вопросы можно решать "только путем переговоров с Украиной".

Напомним, Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Это будет седьмая встреча Путина и Трампа, однако первая с последнего президентского срока американского лидера – в последний раз они виделись в июне 2019 года на саммите G20 в Японии.