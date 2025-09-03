Мальчик заразился сальмонеллезом, поиграв с домашней черепахой

Несколько дней ребенок провел в больнице

Медики диагностировали у мальчика сальмонеллез, предположительно занесенный в дом новой красноухой черепахой. Об этом сообщила мать ребенка, уточнив, что у сына внезапно поднялась температура до 40 градусов и не сбивалась. Его срочно госпитализировали, и несколько дней он провел в больнице, пишет Telegram-канал "Shot Проверка".

По словам женщины, ее сын постоянно играл с питомцем и практически не выпускал его из рук. Врачи, проведя анализы, пришли к выводу, что причиной заболевания могла стать черепаха.

Специалисты поясняют, что сальмонеллы входят в естественную микрофлору кишечника этих рептилий. Причем внешне отличить зараженное животное от здорового невозможно, поэтому черепахи могут легко становиться источником инфекции для детей, особенно если те часто берут их на руки или опускают ладони в аквариум.

«Врачи рекомендуют содержать таких питомцев в специально оборудованных террариумах и тщательно мыть руки после любого контакта, чтобы снизить риск заражения», – пишет Telegram-канал.

