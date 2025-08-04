Мандат экс-депутата АКЗС Матасова передали Елене Курносовой

В 2021 году она участвовала в выборах в Госдуму по Рубцовскому одномандатному округу

Мандат депутата Алтайского краевого Законодательного собрания, который стал вакантным после досрочного прекращения полномочий Сергея Матасова, передали Елене Курносовой – члену партии "Коммунисты России". Об этом сообщили в краевом избиркоме.

Напомним, 25 июня экс-руководитель комроссов написал заявление о добровольном сложении полномочий. Центральный комитет фракции "Коммунисты России" рекомендовал передать вакантный мандат Курносовой Елене Джиганшевне. 31 июля соответствующее решение приняли в ходе заседания избирательной комиссии Алтайского края. Отметим, что в 2021 году Курносова участвовала в выборах в Госдуму РФ по Рубцовскому одномандатному округу.

Напомним, Матасова обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). По версии следствия, он устроил маму и дядю на должности помощников депутата АКЗС, однако фактически они своих обязанностей не выполняли и переводили деньги народному избраннику. Бывшего депутата АКЗС начали судить в Барнауле 25 июня 2025 года.