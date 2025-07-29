Марию Бутину заочно приговорили к 15 годам тюрьмы на Украине

Депутата обвиняют в посягательстве на территориальную целостность страны

29 июля 2025, 11:53, ИА Амител

Мария Бутина / Фото: amic.ru, Алина Богомолова

Хмельницкий городской районный суд Украины заочно приговорил уроженку Алтайского края, депутата Госдумы Марию Бутину к 15 годам тюрьмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы приговора.

"Суд постановил <...> признать виновной в предъявленном обвинении по ч. 3 ст. 110 УК Украины и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет", - сказано в документе.

Суд также постановил конфисковать у Бутиной все имущество в пользу Украины. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность страны.

С марта 2023 года политик находится в списках экстремистского сайта "Миротворец". Там же отмечается, что в мае 2022 года ее объявили в розыск на Украине.

По данным ТАСС, суды на Украине с начала 2025 года заочно осудили более 40 депутатов Госдумы якобы за нарушение территориальной целостности страны. Кроме того, Владимир Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых на Украине обвиняют в сотрудничестве с Россией.