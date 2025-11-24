Машины всмятку. Жуткое лобовое ДТП произошло в Оренбуржье

Водитель ВАЗ-2111 получил травмы, несовместимые с жизнью

24 ноября 2025, 20:30, ИА Амител

Жуткое лобовое ДТП / Фото: полиция Оренбуржья

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло утром 24 ноября в Оренбургском районе. Сообщение об аварии поступило в полицию в начале дня, пишет "56 медиа".

По предварительным данным, около 8 часов на 11-м километре дороги Ивановка – Пугачевский лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2111 и Renault Duster, которые двигались навстречу друг другу.

Водитель ВАЗ-2111 получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда медиков. Пассажирку этого же автомобиля доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Косихинском районе Алтайского края произошло жесткое ДТП с пострадавшими. Авария случилась 19 ноября в 14:15 на 262-м километре Чуйского тракта, где столкнулись Subaru Forester и Nissan Juke.