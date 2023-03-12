Массовая авария с участием более 20 автомобилей произошла в Саратовской области

Пострадали по меньшей мере 15 человек, 14 из которых госпитализированы

12 марта 2023, 15:18, ИА Амител

Фото: "Инцидент Саратов"

Более 20 машин столкнулись на федеральной трассе в Саратовской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Авария произошла на 113-м километре федеральной автодороги Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград в Хвалынском районе. Повреждения получил 21 автомобиль.

Число пострадавших в результате происшествия на данный момент составляет 15 человек. 14 из них госпитализированы, ещё один пострадавший от госпитализации отказался. Врачи оценивают состояние одного из трёх пострадавших детей как тяжелое.