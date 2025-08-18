Мать обожженного бензином школьника на Алтае рассказала о его состоянии

Мальчика облили бензином и подожгли

18 августа 2025, 16:45, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

11-летний мальчик из села Мартовка Хабарского района Алтайского края уже девятые сутки находится в реанимации с 75% ожогов тела после страшного инцидента, сообщает "Банкфакс".

Как рассказала Людмила Чудаева, мать пострадавшего, состояние ребенка остается стабильно тяжелым – врачи пока не могут дать никаких прогнозов относительно его шансов на выживание. Мальчик получил страшные травмы, когда 13-летний подросток вылил на него бензин и поджег.

«Ни извинений, ни помощи от семьи того мальчика мы не дождались. Даже следователи пока со мной не связались. Знаю только, что 19 августа его отправят в Камень-на-Оби на психиатрическую экспертизу. Только после этого решат, изолировать ли его», – рассказала женщина.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 118 ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"). Пока подросток, устроивший поджог, продолжает оставаться на свободе и не лишен возможности общаться с другими детьми. Полиция уже поставила его на профилактический учет, а мать привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Сотрудники ПДН намерены ходатайствовать о помещении подростка в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Прокуратура Алтайского края взяла расследование этого дела на особый контроль.

Мать обожженного мальчика сейчас находится в Барнауле в ожидании новостей о состоянии сына, но врачи пока не допускают ее к ребенку в реанимационное отделение.