В Саратовской области мать склоняла девятилетнего сына к употреблению наркотиков
24 сентября 2025, 17:30, ИА Амител
В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении матери, вовлекшей своего девятилетнего сына в употребление наркотических средств, сообщает издание "Взгляд-инфо".
Поводом для проверки стало видео, распространявшееся в Telegram-каналах, где запечатлена женщина в состоянии наркотического опьянения с ребенком в салоне машины.
«По информации следствия, мальчик проявлял неадекватное поведение и пытался выпрыгнуть из движущегося транспортного средства. После изъятия из семьи ребенка передали бабушке, однако родственникам не удалось предотвратить продолжение употребления несовершеннолетним наркотиков», – пишет издание.
В настоящее время мальчик проходит лечение в государственном наркологическом диспансере, после чего его планируют определить в интернат.
Возбуждены уголовные дела по статьям 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего") и статья 230 УК РФ ("Склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств"). Проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ужас ужасный