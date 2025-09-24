В Саратовской области мать склоняла девятилетнего сына к употреблению наркотиков

В настоящее время мальчик проходит лечение в государственном наркологическом диспансере

24 сентября 2025, 17:30, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении матери, вовлекшей своего девятилетнего сына в употребление наркотических средств, сообщает издание "Взгляд-инфо".

Поводом для проверки стало видео, распространявшееся в Telegram-каналах, где запечатлена женщина в состоянии наркотического опьянения с ребенком в салоне машины.

«По информации следствия, мальчик проявлял неадекватное поведение и пытался выпрыгнуть из движущегося транспортного средства. После изъятия из семьи ребенка передали бабушке, однако родственникам не удалось предотвратить продолжение употребления несовершеннолетним наркотиков», – пишет издание.

В настоящее время мальчик проходит лечение в государственном наркологическом диспансере, после чего его планируют определить в интернат.

Возбуждены уголовные дела по статьям 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего") и статья 230 УК РФ ("Склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств"). Проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.