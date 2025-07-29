MAX защитит пользователей от телефонных мошенников

Будут выявлять подозрительные транзакции и звонки

29 июля 2025, 16:40, ИА Амител

Смартфон в руке / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Сбер и компания VK — разработчик национального мессенджера — приступили к внедрению в МАХ технологий антифрода, чтобы обеспечить пользователям надежную защиту от мошенничества.

Сбер планирует предоставить команде MAX собственную экспертизу и технологическую базу для выявления подозрительных транзакций и звонков. В данный момент антифрод-команды Сбера и MAX приступили к реализации пилотных проектов, по результатам которых будут приняты решения о более тесном сотрудничестве, в том числе интеграции антифрод-сервисов и совместном взаимодействии операционных служб.

«Сбербанк обладает одной из самых совершенных в мире систем противодействия мошенничеству, в том числе работающей на основе собственных разработок банка. Технические возможности Сбера в том числе позволяют выявлять подозреваемых в мошенничестве лиц, людей, совершающих действия под воздействием злоумышленников, а также приостанавливать мошеннические операции до того момента как человек переведет свои деньги мошенникам», - говорится в сообщении.

Благодаря сотрудничеству компаний планируется на аналогичном уровне обеспечивать и безопасность пользователей мессенджера MAX.

В рамках взаимодействия также планируется тестировать новые онлайн-инструменты выявления мошенничества на ранних стадиях, таким образом еще более совершенствуя защиту россиян.