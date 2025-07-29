MAX защитит пользователей от телефонных мошенников
Будут выявлять подозрительные транзакции и звонки
29 июля 2025, 16:40, ИА Амител
Сбер и компания VK — разработчик национального мессенджера — приступили к внедрению в МАХ технологий антифрода, чтобы обеспечить пользователям надежную защиту от мошенничества.
Сбер планирует предоставить команде MAX собственную экспертизу и технологическую базу для выявления подозрительных транзакций и звонков. В данный момент антифрод-команды Сбера и MAX приступили к реализации пилотных проектов, по результатам которых будут приняты решения о более тесном сотрудничестве, в том числе интеграции антифрод-сервисов и совместном взаимодействии операционных служб.
«Сбербанк обладает одной из самых совершенных в мире систем противодействия мошенничеству, в том числе работающей на основе собственных разработок банка. Технические возможности Сбера в том числе позволяют выявлять подозреваемых в мошенничестве лиц, людей, совершающих действия под воздействием злоумышленников, а также приостанавливать мошеннические операции до того момента как человек переведет свои деньги мошенникам», - говорится в сообщении.
Благодаря сотрудничеству компаний планируется на аналогичном уровне обеспечивать и безопасность пользователей мессенджера MAX.
В рамках взаимодействия также планируется тестировать новые онлайн-инструменты выявления мошенничества на ранних стадиях, таким образом еще более совершенствуя защиту россиян.
Каждый оператор в рекламе уже давно предлагает защиту от мошенников. Следовательно они могут их определять и блокировать. Но они хотят за это получить деньги от своих абонентов или пусть вас обманут.
А вообще учитывая ситуацию с интернетом и прочим, стоит наверное задумываться о покупке или поиске в шкафу кнопочного телефона
17:03:41 29-07-2025
если вы собрались ловить за vpn то почему мошенники уже третий год безнаказанно обирают людей?
либо приняли закон. который заведомо невосполнимый, либо по какой-то причине мошенников не трогают.
17:20:44 29-07-2025
Гость (17:03:41 29-07-2025) почему мошенники уже третий год безнаказанно обирают людей?вы еще про пакет яровой спросите!))))
18:14:12 29-07-2025
Никогда еще я не чувствовал себя настолько защищенным
18:26:57 29-07-2025
Ой, запасаемся попкорном. Я еще помню то время, когда у великого Сбера не проводились платежи по всей стране из-за сбоя. Или взять последний пример с Аэрофлотом. Большая компания = большой распил, о какой безопасности вообще может идти речь. Берут на теплые места не спецов, а чьмх-нибудь деточек. А спецов пытаются нанять за копейки, типа и так сойдет. Еще бы Ростелеком туда пристегнули, для полноты ощущений.
22:30:21 29-07-2025
Одно не понятно, если Сбер так оснащен продвинутыми технологиями безопасности, то почему до сих пор мошенники наживаются на пенсионерах.
23:55:37 29-07-2025
Гость (22:30:21 29-07-2025) Одно не понятно, если Сбер так оснащен продвинутыми технолог... А вот это правильный вопрос,на который мв не когда е услышим ответ
08:41:35 30-07-2025
А что там с майскими указами Путина?
09:05:03 30-07-2025
Гость (08:41:35 30-07-2025) А что там с майскими указами Путина? ... Ты ещё про буферную зону спроси и про то когда все целы и задачи будут выполнены.