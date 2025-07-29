НОВОСТИОбщество

MAX защитит пользователей от телефонных мошенников

Будут выявлять подозрительные транзакции и звонки

29 июля 2025, 16:40, ИА Амител

Смартфон в руке / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Смартфон в руке / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Сбер и компания VK — разработчик национального мессенджера — приступили к внедрению в МАХ технологий антифрода, чтобы обеспечить пользователям надежную защиту от мошенничества.

Сбер планирует предоставить команде MAX собственную экспертизу и технологическую базу для выявления подозрительных транзакций и звонков. В данный момент антифрод-команды Сбера и MAX приступили к реализации пилотных проектов, по результатам которых будут приняты решения о более тесном сотрудничестве, в том числе интеграции антифрод-сервисов и совместном взаимодействии операционных служб.

«Сбербанк обладает одной из самых совершенных в мире систем противодействия мошенничеству, в том числе работающей на основе собственных разработок банка. Технические возможности Сбера в том числе позволяют выявлять подозреваемых в мошенничестве лиц, людей, совершающих действия под воздействием злоумышленников, а также приостанавливать мошеннические операции до того момента как человек переведет свои деньги мошенникам», - говорится в сообщении.

Благодаря сотрудничеству компаний планируется на аналогичном уровне обеспечивать и безопасность пользователей мессенджера MAX.

В рамках взаимодействия также планируется тестировать новые онлайн-инструменты выявления мошенничества на ранних стадиях, таким образом еще более совершенствуя защиту россиян.

Звонок по телефону / Фото: unsplash.com

В MAX появились групповые видеозвонки без ограничений на число участников

В ближайшее время появится чат, организатор которого сможет делиться правами, а пользователи — выбирать себе нейроаватары, маски и фоны
НОВОСТИОбщество
мессенджеры

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

16:44:19 29-07-2025

Каждый оператор в рекламе уже давно предлагает защиту от мошенников. Следовательно они могут их определять и блокировать. Но они хотят за это получить деньги от своих абонентов или пусть вас обманут.
А вообще учитывая ситуацию с интернетом и прочим, стоит наверное задумываться о покупке или поиске в шкафу кнопочного телефона

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:03:41 29-07-2025

если вы собрались ловить за vpn то почему мошенники уже третий год безнаказанно обирают людей?
либо приняли закон. который заведомо невосполнимый, либо по какой-то причине мошенников не трогают.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:20:44 29-07-2025

Гость (17:03:41 29-07-2025) почему мошенники уже третий год безнаказанно обирают людей?вы еще про пакет яровой спросите!))))

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:14:12 29-07-2025

Никогда еще я не чувствовал себя настолько защищенным

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:26:57 29-07-2025

Ой, запасаемся попкорном. Я еще помню то время, когда у великого Сбера не проводились платежи по всей стране из-за сбоя. Или взять последний пример с Аэрофлотом. Большая компания = большой распил, о какой безопасности вообще может идти речь. Берут на теплые места не спецов, а чьмх-нибудь деточек. А спецов пытаются нанять за копейки, типа и так сойдет. Еще бы Ростелеком туда пристегнули, для полноты ощущений.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:30:21 29-07-2025

Одно не понятно, если Сбер так оснащен продвинутыми технологиями безопасности, то почему до сих пор мошенники наживаются на пенсионерах.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

23:55:37 29-07-2025

Гость (22:30:21 29-07-2025) Одно не понятно, если Сбер так оснащен продвинутыми технолог... А вот это правильный вопрос,на который мв не когда е услышим ответ

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:41:35 30-07-2025

А что там с майскими указами Путина?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
наивному чукотскому юноше

09:05:03 30-07-2025

Гость (08:41:35 30-07-2025) А что там с майскими указами Путина? ... Ты ещё про буферную зону спроси и про то когда все целы и задачи будут выполнены.

  6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров