В MAX появились групповые видеозвонки без ограничений на число участников

В ближайшее время появится чат, организатор которого сможет делиться правами, а пользователи — выбирать себе нейроаватары, маски и фоны

10 июля 2025, 23:42, ИА Амител

Звонок по телефону / Фото: unsplash.com

Пользователям MAX стали доступны групповые видеозвонки. Как сообщает пресс-служба VK, длительность беседы и количество участников в ней ограничены.

Для создания группового звонка необходимо нажать кнопку "Звонки" внизу экрана и выбрать соответствующую опцию: появится ссылка на онлайн-встречу, которой можно поделиться. Во время сессии пользователь видит сетку участников и может демонстрировать экран.

Отмечается, что уже в скором времени в групповом звонке появится чат с участниками. Организатор сможет наделять его членов правами администратора, а пользователи – выбирать нейроаватары, маски и фоны.

Напомним, что MAX – российская цифровая платформа пользовательских сервисов. В приложении доступен мессенджер, в него интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей. Сейчас платформа доступна во всех магазинах приложений в мобильной, десктопной и веб-версиях.