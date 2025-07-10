В MAX появились групповые видеозвонки без ограничений на число участников
В ближайшее время появится чат, организатор которого сможет делиться правами, а пользователи — выбирать себе нейроаватары, маски и фоны
10 июля 2025, 23:42, ИА Амител
Пользователям MAX стали доступны групповые видеозвонки. Как сообщает пресс-служба VK, длительность беседы и количество участников в ней ограничены.
Для создания группового звонка необходимо нажать кнопку "Звонки" внизу экрана и выбрать соответствующую опцию: появится ссылка на онлайн-встречу, которой можно поделиться. Во время сессии пользователь видит сетку участников и может демонстрировать экран.
Отмечается, что уже в скором времени в групповом звонке появится чат с участниками. Организатор сможет наделять его членов правами администратора, а пользователи – выбирать нейроаватары, маски и фоны.
Напомним, что MAX – российская цифровая платформа пользовательских сервисов. В приложении доступен мессенджер, в него интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей. Сейчас платформа доступна во всех магазинах приложений в мобильной, десктопной и веб-версиях.
09:35:12 11-07-2025
Ахахахах. Знакомый работает удаленно, нужны рабочие мессенджеры. WhatsApp не очень удобен, Телега тоже. Остальное постепенно отваливается - негласные блокировки, ничего не работает. Решили глянуть в сторону этого поделия. Вчера в шоке рассказывает - плата... 539 рублей за каждого участника (!) рабочего чата В МЕСЯЦ))) Отличная альтернатива остальному, ага.
10:35:19 11-07-2025
отличная новость. пользоваться этим поделием я, конечно же, не буду
11:17:58 11-07-2025
Ага, своих, например, 5 человек, плюсом (бонусом) негласно 10 товарищей майоров.))))))) Чет ору))))))))))
11:40:45 11-07-2025
скачала из любопытства, посмотрела и снесла. пользоваться этим точно не буду. почему все хорошие идеи Газпром медиа превращает в это? неужели нельзя просто съедать хорошо? ламповый ВК никогда им не прощу, кстати.