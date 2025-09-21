МЧС предупредило жителей Алтая о возможном подтоплении в районе села Шебалино
Высокий уровень воды сохранится и 21 сентября
21 сентября 2025, 17:00, ИА Амител
Река Барнаулка / Фото: amic.ru
В Республике Алтай ожидается подъем уровня воды в реке Сема из-за сильных дождей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
По данным синоптиков, в районе села Шебалино высокий уровень воды сохранится и 21 сентября. Прогнозируется, что река может подняться до отметки 239–259 см, что создает риск подтопления пойменных территорий.
Жителей предупреждают о возможных последствиях и напоминают, что при чрезвычайных ситуациях необходимо обращаться по телефонам 101 и 112.
Редкий случай, весенний уровень воды осенью