МЧС предупредило жителей Алтая о возможном подтоплении в районе села Шебалино

Высокий уровень воды сохранится и 21 сентября

21 сентября 2025, 17:00, ИА Амител

Река Барнаулка / Фото: amic.ru

В Республике Алтай ожидается подъем уровня воды в реке Сема из-за сильных дождей. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным синоптиков, в районе села Шебалино высокий уровень воды сохранится и 21 сентября. Прогнозируется, что река может подняться до отметки 239–259 см, что создает риск подтопления пойменных территорий.

Жителей предупреждают о возможных последствиях и напоминают, что при чрезвычайных ситуациях необходимо обращаться по телефонам 101 и 112.