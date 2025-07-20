МЧС раскрыло подробности падения вертолета в Телецкое озеро

Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает

20 июля 2025, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пилот и пассажир вертолета, совершившего жесткую посадку в Телецком озере, доставлены в Турочакскую районную больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай.

По информации ведомства, сообщение о происшествии поступило в 01:45. Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел у села Иогач. Пилоты сами выбрались из воды и вызвали скорую. У одного диагностировали открытый перелом голени и ссадины, а у второго – множественные порезы.