МЧС раскрыло подробности падения вертолета в Телецкое озеро
Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает
20 июля 2025, 11:55, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Пилот и пассажир вертолета, совершившего жесткую посадку в Телецком озере, доставлены в Турочакскую районную больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай.
По информации ведомства, сообщение о происшествии поступило в 01:45. Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются правоохранительными органами.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел у села Иогач. Пилоты сами выбрались из воды и вызвали скорую. У одного диагностировали открытый перелом голени и ссадины, а у второго – множественные порезы.
19:26:24 20-07-2025
Нечего летать над швом матрицы.....
Кусто же пнули несколько лет назад.
Урок других не прошёл.... Только по глади можно. В куполе делать нечего
12:31:16 21-07-2025
Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются --- Ни фига себе! Вот это они раскрыли подробности)