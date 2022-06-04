Алтайский оперштаб раскрыл число зараженных ковидом за последние сутки

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 63 случая заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.

Общее число заболевших за все время составляет 269 030. Выздоровели из этого числа 259 538 пациентов, в том числе 75 — за последние сутки.

Умерли от ковида 8650 человек (+1 за сутки).

Лечатся сейчас 842 жителя. В тяжёлом состоянии при этом находится 63 заражённых, из них 19 — на ИВЛ.

Ранее сообщалось, что Россия с 14 июня снимает все эпидограничения на въезд иностранцев, прибывающих морским и воздушным транспортом.