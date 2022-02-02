До -13 и без осадков. О погоде в Алтайском крае 3 февраля

До -13 градусов ожидается в Алтайском крае днём 3 февраля. Как сообщает региональный Гидрометцентр, на дорогах сохранится сильная гололедица.

По прогнозам синоптиков, дневная температура составит от -8 до -13 градусов. Преимущественно без осадков. Местами изморозь, в утренние часы туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

В Барнауле ожидается от -10 до -12 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, возможен туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.