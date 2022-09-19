Горячая рубрика на amic.ru «Расскажи, как кормят в твоей школе»

Школьное питание — это не какая-то ненужная обязаловка или блажь чиновников. Детям на уроках приходится решать сложные задачи, а ещё они бегают, прыгают и вообще тратят кучу энергии. Эту энергию необходимо вовремя пополнять, чтобы оставаться здоровыми. Для этого и нужны школьные обеды и завтраки. Увы, не всегда их можно назвать «горячими и полезными». А многие родители и дети и вовсе утверждают, что в школьных столовых есть просто невозможно.

Давайте исправим ситуацию.

Портал amic.ru открывает горячую рубрику «Школьное питание». Мы ждём ваших рассказов о том, как кормят в ваших школах.

Сохраните этот номер: 8-960-950-81-28. Сюда по WhatsApp вы можете прислать сообщение, видео или фотографии, рассказать о проблеме или похвалить тех, кто кормит ваших детей. Не забудьте указать, о какой школе и каком населённом пункте идёт речь.

Все истории и отзывы мы передадим ответственным лицам и опубликуем на страницах портала amic.ru.

Расскажите о нашей рубрике своим друзьям и знакомым, у которых есть дети-школьники. Бросьте ссылку на эту новость в родительский чат. Будем вместе бороться за качественное школьное питание. Пусть детям будет вкусно.

Школьная столовая / Фото: amic.ru