Инфекционист рассказал, когда в России могут отменить масочный режим

Инфекционист Сергей Вознесенский рассказал о том, когда в России могут отменить масочный режим. По его словам, ожидать этого стоит в апреле-мае.

В интервью РИА Новости специалист отметил, что принятие этого решения будет зависеть от состояния коечного фонда.

Инфекционист добавил, что, помимо коронавируса, существует грипп и другие респираторные заболевания, распространению которых может помешать масочный режим.

Вознесенский подчеркнул, что март является сезоном распространения этих заболеваний, а это значит, что ждать отмены масочного режима стоит после завершения сезона.