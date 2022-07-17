Маски могут не защитить. Инфекционист рассказал о крайне высокой заразности нового «омикрона»

Новый подвид «омикрон"-штамма коронавируса BA.2.75 заразнее «стелс-омикрона» минимум на 16%, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

При этом, по данным специалиста, тяжелого течения заболевания новый подвид вызвать не должен, но из-за высокой заразности от него может не защитить даже медицинская маска.

«Для него масочный режим не является помехой для того, чтобы заразить. В общественных местах еще можно носить маску — для тех, кто в группе риска», — сказал он ТАСС.

Ранее вариант штамм «омикрон» ВА.2.75 зафиксировали в Австралии, Великобритании, Германии, Дании, Индии, Канаде, Нидерландах и Новой Зеландии.