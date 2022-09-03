Минздрав предупреждает о росте заболеваемости коронавирусом в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о том, что нужно усилить индивидуальные меры профилактики в связи с предстоящим ростом числа заражённых коронавирусом. Его слова передаёт РИА Новости.

Мурашко отметил, что в последнее время в начале учебного года нередко наблюдается прирост числа заражённых. Это связано с тем, что люди возвращаются из отпусков, дети идут в школу, а общий уровень социальной активности растёт.

В Минздраве посоветовали родителям тщательно осматривать детей перед тем как отправлять их в школы, а в учебных заведениях создать фильтры, которые позволят не допускать распространителей инфекции в классы и коридоры.

Ранее сообщалось, что в Барнауле открыли новый ковидный госпиталь.