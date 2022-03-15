На Алтае для оперирования больных с артрозом начали применять инновационный метод

В Алтайском крае для оперирования больных с артрозом начали применять метод артро-медуллярного шунтирования, сообщает «КП на Алтае». При его использовании делают всего три сантиметровых надреза, а не удаляют большой объём костной ткани, как при эндопротезировании.

Технологию используют, чтобы сохранить подвижность сустава и не допустить его разрушения. В России такое шунтирование применяют уже 10 лет, но в Алтайском крае метод появился только сейчас — в барнаульской БСМП № 2.

В полость бедренной кости имплантируется полый винт с отверстием внутри, соединяющий костномозговой канал с суставом. По полости шунта поступает костномозговая жидкость со смазывающими и противовоспалительными элементами.

«Через надрезы мы попадаем в сустав эндоскопом, осматриваем его изнутри, проводим необходимые манипуляции: обрабатываем повреждённый хрящ, вводим в полость сустава шунт. Он помогает собственным силам организма справляться с болевыми ощущениями в суставе», — рассказывает заведующий отделением травматологии и ортопедии БСМП № 2 Александр Вайнтруб.

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