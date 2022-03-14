Новая партия детской вакцины «Спутник-М» поступила в поликлинику № 14 в Барнауле

В поликлинику № 14 в Барнауле поступила новая партия вакцины «Спутник-М» для детей от 12 до 18 лет. Об этом в своём Telegram-канале сообщил главврач медучреждения Дмитрий Денисов.

Для вакцинации в школе родители должны заполнить заявление (образец есть у медицинского сотрудника в образовательном учреждении), согласие (в день вакцинации) и анкету. Если родители хотят поставить прививку своему ребёнку в поликлинике, нужно предварительно записаться либо к педиатру, либо в 221-й кабинет. Здесь также необходимо заполнить заявление, согласие и анкету.

Напомним, 10 марта в Алтайский край прибыла вторая партия «Спутник-М». 480 доз распределят между детскими поликлиниками Барнаула, Бийска и Рубцовска. Первая партия детской вакцины из 1680 доз поступила в Алтайский край 24 января.