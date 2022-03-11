В алтайский онкодиспансер привезли оборудование, которое продлевает жизнь на запущенных стадиях рака

В Алтайский краевой онкологический диспансер поступила рентгеновская система стоимостью более 17 млн рублей для эндоваскулярной хирургии. Об этом сообщается на сайте медучреждения.

При помощи эндоваскулярных манипуляций онкологи лечат пациентов с III-IV стадией рака, когда оперативное удаление невозможно или сопряжено с большими рисками для больного. Лечение осуществляется при помощи хирургических вмешательств через кровеносные сосуды и протоки различных органов. При помощи такого лечения можно не только продлить жизнь пациентам с запущенными стадиями рака, но и сохранить её качество на высоком уровне. Начиная с 2021 года онкологи алтайского диспансера выполняют 12-15 подобных процедур ежемесячно.

Наиболее частым показанием к проведению таких манипуляций являются кровотечения, вызванные прорастанием опухоли в кровеносные сосуды. В краевом онкодиспансере их проводят пациентам урологического и гинекологического профиля, а также больным с онкопатологиями печени и желчевыводящих путей.