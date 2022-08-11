В Алтайском крае подтвердили 201 случай заражения COVID-19 за сутки

201 случай заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, за сутки в регионе выздоровели 19 человек.

Медики госпитализировали 45 инфицированных. Летальных исходов за минувшие 24 часа не зафиксировали. Всего в регионе умерло 8 704 человека с коронавирусом.

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Отметим, что в крае, как и в целом по стране, начала расти заболеваемость ковидом. Ранее сообщалось, что шестую волну COVID-19 на Алтае стоит ждать уже в августе, а пик наступит в начале осени.