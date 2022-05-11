В Алтайском крае впервые за долгое время за сутки не умер ни один пациент с ковидом

В Алтайском крае впервые за долгое время не зарегистрировали новых смертей от коронавируса за сутки, свидетельствуют данные оперштаба. Всего с начала пандемии от ковида в регионе умерло 8620 пациентов.

Выявили за прошедшие сутки 71 новый случай заболевания инфекцией. Общее число заразившихся за весь период составляет 267 424 человека. Выбыли из этого числа 266 511 жителей.

Проходят лечение сейчас 913 заражённых. При этом 60 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, а 25 из них — на ИВЛ.

Ранее в алтайском Минздраве объяснили, откуда в ковидной статистике появилась новая категория «выбывшие».