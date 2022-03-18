В Барнауле прошел форум молодых врачей

В Барнауле 17 марта состоялся второй форум молодых врачей «Траектория профессионального и карьерного развития молодого врача». Его участниками стали 330 начинающих специалистов. Открыли мероприятие министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и председатель АКЗС, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Романенко.

Идею проведения форума как инструмента взаимодействия с молодыми врачами в 2018 году предложил Артём Сафонов — депутат фракции «Единая Россия» в АКЗС, председатель комиссии по здравоохранению Молодёжного парламента при Государственной Думе.

Артём Сафонов рассказал, как идея воплотилась в масштабное мероприятие.

«Хочу особо отметить, что форум проводится по инициативе молодёжи и Минздрава Алтайского края при всесторонней поддержке руководства региона. Идея пришла от молодых врачей, желание выстроить диалог с органами власти озвучивали студенты и ординаторы. Я знаю, о чём говорю, поскольку больше десяти лет работаю в сфере здравоохранения и около десяти лет являюсь преподавателем Алтайского государственного медицинского университета», — отметил он.

Он также рассказал о том, что часто слышит, что у будущих врачей есть запрос на разговор с руководством о проблемах в работе, о профессиональном становлении. По его мнению, молодым специалистам кажется, что встречного запроса нет. Да и заводить подобные разговоры они считают неуместным.

«Понимая это, мы стали выстраивать диалог с Минздравом Алтайского края. Оказалось, что есть встречный интерес и запрос на конструктивное взаимодействие с молодёжью, на поиск свежих идей и нестандартных способов решения проблем. Так было принято решение в 2019 году провести первый форум молодых врачей Алтайского края. Я не слышал, чтобы диалог в таком формате был налажен в других регионах. Мы долго думали над логикой и содержанием форума, потому что нам было важно услышать голос молодёжи», — рассказал Артём Сафонов.

Этот форум депутат рассматривает как уникальную площадку и возможность для молодых врачей принять участие в обсуждении развития одной из важнейших отраслей в масштабах региона — современного здравоохранения.

Начинающие специалисты получили возможность оценить потенциал для профессионального развития в Алтайском крае, узнать о мерах поддержки, в рамках дискуссии обсудить с Дмитрием Поповым развитие здравоохранения и принять участие в мастер-классах.