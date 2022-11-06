Врач рассказал о действенных методах лечения солью

Врач Андрей Тяжельников рассказал о действенных способах лечения солью. Его слова передаёт «Мослента».

По словам специалиста, соль помогает остановить развитие бактерий в организме, а использование солевых растворов для промывания носовых пазух является эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний.

«Известна польза лечения солью таким методом, как галотерапия, или соляная пещера. Микрочастицы соли глубоко проникают в органы дыхания, оказывая антибактериальный эффект», — сказал врач.

При этом он порекомендовал не употреблять излишнего количества соли в пищу, потому что она задерживает воду в организме и вызывает отёки.