Врач рассказал о действенных методах лечения солью
Помимо вреда, который соль наносит организму, она может приносить и пользу
6 ноября 2022, 07:08, Илья Звягинцев
Врач Андрей Тяжельников рассказал о действенных способах лечения солью. Его слова передаёт «Мослента».
По словам специалиста, соль помогает остановить развитие бактерий в организме, а использование солевых растворов для промывания носовых пазух является эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний.
«Известна польза лечения солью таким методом, как галотерапия, или соляная пещера. Микрочастицы соли глубоко проникают в органы дыхания, оказывая антибактериальный эффект», — сказал врач.
При этом он порекомендовал не употреблять излишнего количества соли в пищу, потому что она задерживает воду в организме и вызывает отёки.
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