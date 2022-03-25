Врач рассказал, сколько яиц можно съедать в неделю

Врач-диетолог, нутрициолог Александра Разаренова рассказала о том, сколько яиц в неделю можно съедать. Её слова приводит радио Sputnik.

По словам специалиста, куриные яйца содержат множество полезных веществ, но всегда лучше соблюдать разнообразие на тарелке. Пять-шесть яиц в неделю станут отличным дополнением к рациону любого взрослого человека, отмечает Разаренова.

Диетолог добавила, что тем, кто страдает от избыточного веса и острых заболеваний желудка, лучше отказаться от употребления куриных яиц.

Чрезмерное употребление яиц приводит к аллергическим реакциям, а также к нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта.