Введение локдаунов оказалось почти бесполезным при пандемии

Введение локдаунов в качестве меры снижения смертности от COVID-19 в период обострения пандемии весной 2020 года дало минимальный эффект и фактически продемонстрировало их неэффективность. К такому выводу пришли эксперты Университета Джонса Хопкинса, которые анализируют данные федеральных и местных властей по коронавирусу, сообщает Fox News.

Авторы исследования установили, что локдауны, введённые в указанный период в США и в странах Европы, снизили смертность от COVID-19 на 0,2%, но при этом повлекли за собой огромные негативные экономические и социальные последствия.

“По итогам метаанализа был сделан вывод о том, что локдауны оказали минимальный, а то и близкий к нулевому эффект на состояние здоровья населения, но там, где они вводились, они повлекли огромные экономические и социальные издержки”, — отметили в университете.

Более эффективной, как следует из заключения авторов метаанализа, оказалась самоизоляция заболевших. Она в итоге — при учёте всех связанных с этим плюсов и минусов — позволила снизить смертность от COVID-19 на 2,9%. Эксперты пояснили, что, с одной стороны, эта мера ограничила распространение инфекции, но с другой — усилила её концентрацию, а стало быть, и степень негативного воздействия.