Медики Алтайского края получили более двух миллиардов рублей социальных выплат

Мера поддержки распространяется на сотрудников первичного звена здравоохранения, работников центральных районных и участковых больниц, включая персонал станций и отделений скорой помощи

13 октября 2025, 22:20, ИА Амител

Врач в больнице / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

С начала 2025 года более 15 400 медицинских работников Алтайского края получили специальные социальные выплаты от регионального отделения Социального фонда России. Общая сумма финансовой поддержки составила свыше 2 миллиардов рублей, сообщает "Атмосфера".

Мера поддержки распространяется на сотрудников первичного звена здравоохранения, работников центральных районных и участковых больниц, включая персонал станций и отделений скорой помощи. Выплаты производятся автоматически – медицинским работникам не требуется подавать заявления.

Размер выплат зависит от нескольких факторов:

врачи в населенных пунктах с численностью до 50 тысяч человек получают 50 тысяч рублей в месяц;

средний медицинский персонал в таких же населенных пунктах – 30 тысяч рублей;

в городах с населением 50–100 тысяч врачам выплачивают 29 тысяч рублей;

среднему медперсоналу в этих городах – 13 тысяч рублей.

Процесс выплат полностью автоматизирован. Медицинские организации ежемесячно формируют электронный реестр работников и передают его в Социальный фонд. В течение семи рабочих дней после получения реестра средства поступают на счета медицинских работников.

Отделение СФР по Алтайскому краю продолжает реализацию программы поддержки медицинских работников, которая является частью федеральной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".