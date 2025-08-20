НОВОСТИПроисшествия

Медики рассказали о состоянии пострадавших при падении дерева в Новосибирске

Врачи оценивают его как среднетяжелое

20 августа 2025, 13:32, ИА Амител

Фото: прокуратура Новосибирской области

Состояние двоих госпитализированных после падения дерева на остановку общественного транспорта в Новосибирске оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Новосибирской области.

Напомним, утром 20 августа дерево упало на остановку общественного транспорта "Затон", где находились люди. Всего в результате происшествия пострадали три человека. Двое из них госпитализированы.

Медики оценивают состояние пострадавших как среднетяжелое.

«Трое пострадавших в результате падения дерева обследованы в приемном отделении больницы. Двое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, вся необходимая медицинская помощь им оказывается. Одному пострадавшему госпитализация не потребовалась. После осмотра врачи дали рекомендации о дальнейшем лечении на амбулаторном этапе», – сказано в сообщении областного Минздрава.

Как уточнили в областной прокуратуре, в числе пострадавших 76-летняя женщина.

Следственный комитет организовал проверку по факту произошедшего. Правоохранители намерены дать "принципиальную оценку бездействию органов власти по своевременному сносу аварийных деревьев".

Комментарии

Гость
Гость

13:45:36 20-08-2025

Просто остановки надо делать не как домик Ниф-Нифа, а из нормального железобетона.

  13 Нравится
Ответить
Гость
Гость

15:16:22 20-08-2025

Гость (13:45:36 20-08-2025) Просто остановки надо делать не как домик Ниф-Нифа, а из нор... Ну и сразу с надписью "УКРЫТИЕ"?

  1 Нравится
Ответить
Гость
Гость

22:34:08 20-08-2025

На Павловском тракте 307к1 , такие же деревья того и гляди рухнут на красной линии.

  -1 Нравится
Ответить
Гость
Гость

00:39:15 21-08-2025

а в Барнауле доколе всю первую полосу будут занимать кусты? у всех школ на дорогах кусты! а уже скоро 1 сентября!! дети мечутся и скачут на дорогу прямо из кустов!!

  -2 Нравится
Ответить
Гость
Гость

10:03:07 21-08-2025

Гость (00:39:15 21-08-2025) а в Барнауле доколе всю первую полосу будут занимать кусты? ... научите детей нормально ходить, а не прыгать как макака

  0 Нравится
Ответить
