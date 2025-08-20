Врачи оценивают его как среднетяжелое

Состояние двоих госпитализированных после падения дерева на остановку общественного транспорта в Новосибирске оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Новосибирской области.

Напомним, утром 20 августа дерево упало на остановку общественного транспорта "Затон", где находились люди. Всего в результате происшествия пострадали три человека. Двое из них госпитализированы.

Медики оценивают состояние пострадавших как среднетяжелое.

«Трое пострадавших в результате падения дерева обследованы в приемном отделении больницы. Двое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, вся необходимая медицинская помощь им оказывается. Одному пострадавшему госпитализация не потребовалась. После осмотра врачи дали рекомендации о дальнейшем лечении на амбулаторном этапе», – сказано в сообщении областного Минздрава.

Как уточнили в областной прокуратуре, в числе пострадавших 76-летняя женщина.

Следственный комитет организовал проверку по факту произошедшего. Правоохранители намерены дать "принципиальную оценку бездействию органов власти по своевременному сносу аварийных деревьев".