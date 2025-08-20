Медики рассказали о состоянии пострадавших при падении дерева в Новосибирске
Врачи оценивают его как среднетяжелое
20 августа 2025, 13:32, ИА Амител
Состояние двоих госпитализированных после падения дерева на остановку общественного транспорта в Новосибирске оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Новосибирской области.
Напомним, утром 20 августа дерево упало на остановку общественного транспорта "Затон", где находились люди. Всего в результате происшествия пострадали три человека. Двое из них госпитализированы.
«Трое пострадавших в результате падения дерева обследованы в приемном отделении больницы. Двое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, вся необходимая медицинская помощь им оказывается. Одному пострадавшему госпитализация не потребовалась. После осмотра врачи дали рекомендации о дальнейшем лечении на амбулаторном этапе», – сказано в сообщении областного Минздрава.
Как уточнили в областной прокуратуре, в числе пострадавших 76-летняя женщина.
Следственный комитет организовал проверку по факту произошедшего. Правоохранители намерены дать "принципиальную оценку бездействию органов власти по своевременному сносу аварийных деревьев".
13:45:36 20-08-2025
Просто остановки надо делать не как домик Ниф-Нифа, а из нормального железобетона.
15:16:22 20-08-2025
Гость (13:45:36 20-08-2025) Просто остановки надо делать не как домик Ниф-Нифа, а из нор... Ну и сразу с надписью "УКРЫТИЕ"?
22:34:08 20-08-2025
На Павловском тракте 307к1 , такие же деревья того и гляди рухнут на красной линии.
00:39:15 21-08-2025
а в Барнауле доколе всю первую полосу будут занимать кусты? у всех школ на дорогах кусты! а уже скоро 1 сентября!! дети мечутся и скачут на дорогу прямо из кустов!!
10:03:07 21-08-2025
Гость (00:39:15 21-08-2025) а в Барнауле доколе всю первую полосу будут занимать кусты? ... научите детей нормально ходить, а не прыгать как макака