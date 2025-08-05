Медведев анонсировал дальнейшие шаги Москвы после снятия моратория на размещение ракет
Зампред Совбеза РФ назвал происходящее новой реальностью
05 августа 2025, 09:15, ИА Амител
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что снятие моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) – это новая реальность, с которой должны считаться оппоненты России. Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, Медведев анонсировал дальнейшие шаги от Москвы.
«Заявление МИД России о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности – результат антироссийской политики стран НАТО. Это новая реальность, с которой придется считаться всем нашим оппонентам. Ожидайте дальнейших шагов», – написал политик в своих соцсетях.
Напомним, 4 августа МИД РФ заявил, что Россия больше не считает себя связанной ограничениями по РСМД. В дипведомстве отметили, что условия для сохранения этого моратория исчезли. Также представители российского МИД обращали внимание на шаги стран Запада в области распространения РСМД и подчеркивали, что они угрожают безопасности РФ.
10:22:12 05-08-2025
Медведев, переплюнул Жириновского. Я боюсь собак, если она даже тявкает из за забора, то рука непроизвольно тянется в поиске палки или другого предмета защиты.
11:17:43 05-08-2025
Опять пугает наших партнёров. Вот только они почему то не пугаются.
15:34:23 05-08-2025
Гость (11:17:43 05-08-2025) Опять пугает наших партнёров. Вот только они почему то не пу... не пугаются --- но нервничают то не слабо. Он похоже для этого и пишет