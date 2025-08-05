НОВОСТИПолитика

Медведев анонсировал дальнейшие шаги Москвы после снятия моратория на размещение ракет

Зампред Совбеза РФ назвал происходящее новой реальностью

05 августа 2025, 09:15, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm
Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что снятие моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) – это новая реальность, с которой должны считаться оппоненты России. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, Медведев анонсировал дальнейшие шаги от Москвы.

«Заявление МИД России о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности – результат антироссийской политики стран НАТО. Это новая реальность, с которой придется считаться всем нашим оппонентам. Ожидайте дальнейших шагов», – написал политик в своих соцсетях.

Напомним, 4 августа МИД РФ заявил, что Россия больше не считает себя связанной ограничениями по РСМД. В дипведомстве отметили, что условия для сохранения этого моратория исчезли. Также представители российского МИД обращали внимание на шаги стран Запада в области распространения РСМД и подчеркивали, что они угрожают безопасности РФ.

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

МИД: Россия более не считает себя связанной ограничениями по РСМД

В ведомстве отметили, что Запад проигнорировал предостережения
Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

10:22:12 05-08-2025

Медведев, переплюнул Жириновского. Я боюсь собак, если она даже тявкает из за забора, то рука непроизвольно тянется в поиске палки или другого предмета защиты.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:17:43 05-08-2025

Опять пугает наших партнёров. Вот только они почему то не пугаются.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:34:23 05-08-2025

Гость (11:17:43 05-08-2025) Опять пугает наших партнёров. Вот только они почему то не пу... не пугаются --- но нервничают то не слабо. Он похоже для этого и пишет

  -3 Нравится
Ответить
