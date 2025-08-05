Медведев анонсировал дальнейшие шаги Москвы после снятия моратория на размещение ракет

Зампред Совбеза РФ назвал происходящее новой реальностью

05 августа 2025, 09:15, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что снятие моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) – это новая реальность, с которой должны считаться оппоненты России. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, Медведев анонсировал дальнейшие шаги от Москвы.

«Заявление МИД России о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности – результат антироссийской политики стран НАТО. Это новая реальность, с которой придется считаться всем нашим оппонентам. Ожидайте дальнейших шагов», – написал политик в своих соцсетях.

Напомним, 4 августа МИД РФ заявил, что Россия больше не считает себя связанной ограничениями по РСМД. В дипведомстве отметили, что условия для сохранения этого моратория исчезли. Также представители российского МИД обращали внимание на шаги стран Запада в области распространения РСМД и подчеркивали, что они угрожают безопасности РФ.