"Достанется всем". Почему Европа готовится воевать с Россией и не боится ядерной угрозы

Страны ЕС упорно приближают свои военные расходы к "бюджету войны"

17 ноября 2025, 06:15, ИА Амител

Боевые действия / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru

Евросоюз продолжает наращивать военные бюджеты до "военного" уровня и усиливать свой ВПК, причем эти усилия связаны уже не с помощью Украине, а с приготовлениями к реальным боевым действиям против РФ. В Москве эти приготовления видят и предпринимают меры по укреплению обороноспособности страны.

Как государства – члены ЕС стремятся к "бюджетам войны", почему их не пугает наличие у России ядерного оружия и станет ли наращивание военных расходов причиной социальной напряженности, об этом – в материале amic.ru.

Москва все видит

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил заявления главы французского Генштаба Фабьена Мандона о сроках готовности европейцев к войне с Россией, что называется, через голову – комментируя слова президента Сербии Александра Вучича. Он сказал, что Москва прекрасно видит, куда клонится политика ЕС, и старается, как говорится, держать порох сухим.

Как известно, Вучич в эфире телеканала Pink заявил, что вероятность войны между Россией и Европой нарастает:

«По мере того, как я анализирую факты, я прихожу к выводу, что война между Европой и Россией становится все более очевидной. Это не пустая весть. Все к ней готовятся. Это заявил чрезвычайно ответственный генерал», – произнес он в эфире телеканала.

Этим "чрезвычайно ответственным генералом" был упомянутый ранее Фабьен Мандон, заявивший на страницах газеты Le Figaro, что французская армия должна готовиться к военному столкновению с Россией через три-четыре года.

Он сообщил, что противостояние между Москвой и ЕС "возможно, испытание уже происходит в гибридных формах, но, возможно что-то более жестокое", приводит издание слова генерала.

«Россия – это страна, у которой может возникнуть соблазн продолжить войну на нашем континенте, и это является определяющим элементом в том, что я готовлю», – сказал Мандон, имея в виду подготовку программы по перевооружению армии.

К войне с Россией готовятся не только французы, но и другие европейские государства, убежден военный эксперт, капитан первого ранга запаса, член экспертного совета общественной организации "Офицеры России" Василий Дандыкин.

«Как известно, Дональд Трамп в свой первый президентский срок требовал, чтобы члены НАТО довели свои оборонные расходы до 2% ВВП. Теперь он требует уже 5%, к этому показателю многие стремятся. Но ведь 5% ВВП – это уже бюджет войны», – сообщил он amic.ru.

Панночек поставят под ружье

По наращиванию военных расходов и темпам милитаризации сегодня лидируют Польша, Эстония, Латвия и Литва, среди скандинавских государств активную роль играют Финляндия и Швеция, отмечает политолог, научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов.

«После вступления в НАТО эти страны резко наращивают военные бюджеты, проводят масштабные учения и готовят гражданское население к кризисным сценариям. ФРГ, несмотря на внутренние экономические трудности, также совершает резкий разворот в сторону милитаризации. Великобритания и Франция занимают промежуточную позицию, хотя обе страны расширяют оборонные бюджеты. Однако их возможности ограничены финансовыми проблемами: Франция испытывает бюджетный кризис с дефицитом около 6% ВВП, что вынуждает урезать социальные программы ради военных расходов», – рассказал он amic.ru.

Ранее министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен сообщила, что проект оборонного бюджета предусматривает его увеличение до 57,1 миллиарда евро к 2026 году, что на 13% больше нынешнего. Таким образом, военные расходы Пятой республики составят 2,2% ВВП.

Французский генерал, командующий сухопутными войсками Пьер Шилль в статье для журнала Valeurs actuelles сообщил, что бюджетные расходы на армию в 2026-м вырастут на 3,3 млрд евро, плюс дополнительно 3 млрд будет выделено "в связи с ухудшением геополитического контекста". Кроме того, во французской армии появится новая артиллерийская бригада, которую оснастят ракетными системами залпового огня (РСЗО), системами ПВО и беспилотниками.

«Нужно быть готовым в любой момент вступить в бой, и уже сегодня вечером, если потребуется», – объяснил боевые приготовления Шилль.

Германия до 2029-го ежегодно намерена тратить на военные нужды 153 млрд евро, это примерно 3,5% национального ВВП, пишет издание Politico. До конца 2026-го планируется утверждение Бундестагом контрактов на сумму 83 млрд евро, касающихся всех видов оружия – от танков и фрегатов до беспилотников, спутников и радиолокационных систем.

У Польши военный бюджет вообще составляет самый высокий процент среди членов НАТО от государственного ВВП – 4,7. Мало того, правительство страны еще весной 2025 года объявило о создании фонда обороны и безопасности в размере 7,2 млрд евро.

«К концу года мы хотим иметь готовую модель, чтобы каждый взрослый мужчина в Польше был подготовлен к войне», – заявил премьер страны Дональд Туск в своем выступлении в парламенте (сейме) страны.

Кстати, польские власти не исключают, что к боевой подготовке будут привлекаться и женщины.

У французов комплекс неудачников, это побуждает их политиков и военачальников делать грозные заявления, хотя ресурсов для реализации боевых амбиций пока не так много, считает Василий Дандыкин:

«Дело не только в Наполеоне, который, как известно, закончил проигравшим. Во Вторую мировую гораздо больше французов воевало на стороне Гитлера, чем участвовало в Сопротивлении. Так что эта страна больше заслуживает места среди проигравших. А среди стран-победительниц Франция оказалась только благодаря Сталину, который благоволил к де Голлю. А после войны французов выкидывали отовсюду – из Индокитая, Алжира, сейчас из африканских стран выдавливают».

Миллиарды на "военную мобильность"

Крайне важно, что на уровне инфраструктуры Евросоюз запустил программу "военной мобильности" с бюджетом 17 млрд евро на 2028-2034 годы – это десятикратное увеличение по сравнению с предыдущим периодом, сообщил Руслан Панкратов:

«Цель программы – модернизация транспортной инфраструктуры (дороги, мосты, порты, аэропорты) для быстрой переброски войск с запада на восток к границам с Россией и Белоруссией. Переброска войск, согласно плану, будет осуществлена не за недели, а за считанные часы».

Собеседник обращает внимание, что передовиками в подготовке к войне являются не крупнейшие экономики Европы, а малые страны на восточном фланге НАТО:

«Они выстраивают свою политику вокруг концепции "российской угрозы" и готовы жертвовать социальными программами ради военных расходов. Им нечего терять, своих экономик нет, правительства, завезенные из США, выполняют директивы ЦРУ и МИ-6 по созданию форпоста для нанесения удара по России».

Конечно, европейские лидеры осознают риски социальной напряженности, но сознательно идут на увеличение военных расходов, рассчитывая на мобилизацию общественного мнения через нагнетание "российской угрозы", указывает Руслан Панкратов:

«Однако долгосрочные экономические последствия представляют серьезную проблему. Рост военных расходов финансируется преимущественно за счет увеличения государственного долга. Производство оружия учитывается в ВВП, но не дает долгосрочного прироста производительности, в то время как госдолг европейских стран и так находится на высоком уровне. В той же Франции и ФРГ остро встал вопрос перед проблемой стремительно растущей задолженности».

Социальные расходы, конечно, урезаются, продолжает эксперт:

«Во Франции обсуждается заморозка социальных выплат, повышение налогов, сокращение льгот для пенсионеров и госсектора при неизменном росте военных расходов. В Германии за последнее десятилетие военные расходы выросли более чем на 80%, что вызвало резкий рост бедности и неравенства. Левые политические силы в Европе уже выступают с критикой, призывая сохранить модель "социального государства". Более 60% жителей Германии недовольны работой правительства. Однако протестные настроения пока не достигли критической массы».

Ядерный гриб уже не пугает?

Что касается ядерного оружия, то в его применение российской стороной в случае войны европейцы не верят, рассуждает Василий Дандыкин:

«Отчасти они живут представлениями 1990-х, когда руководители нашей внешней политики сдавали одну позицию в мире за другой. Кроме того, европейцы полагают, что раз в украинском конфликте Россия не использовала тактическое ядерное оружие, то и в конфликте с ними тоже не рискнет».

Неверие европейцев и западных элит в возможность применения Россией ядерного оружия имеет несколько взаимосвязанных причин – психологических, исторических и стратегических, делится наблюдениями Руслан Панкратов. По его словам, психологический фактор заключается в утрате экзистенциального страха:

«После окончания холодной войны прошло более 30 лет, в течение которых ядерная угроза исчезла из сознания нового поколения политиков, военных и широкой общественности. Табу на применение ядерного оружия размылось. Произошел опасный психологический сдвиг: люди перестали воспринимать ядерную войну как реальную угрозу, она стала чем-то абстрактным. Европейцы считают, что Россия никогда не решится применять ядерное вооружение. Именно из этого исходит их стратегия наращивания обычных вооружений. Максимальная сдержанность России воспринимается как слабость».

Максимум, что делала Москва, – это проводила учения с тактическими ядерными вооружениями, напоминает Панкратов:

«На Западе это интерпретируется как блеф и запугивание. Западные специалисты называют российскую ядерную риторику "агрессивной защитой национальной неприкосновенности", но не более. Запад неверно интерпретирует российскую ядерную стратегию. Российская доктрина эволюционировала от возможного применения в сторону исключительно сдерживания, постоянно повышая порог применения. Однако на Западе одержимы идеей "раннего и ограниченного применения" Россией ядерного оружия, что является искажением».

Действительно, проводимая Москвой модернизация ядерных сил ставит НАТО перед серьезным вызовом, пишет немецкое издание Die Welt.

«У Владимира Путина, как утверждается, появилось сразу несколько новых видов вооружений. Среди них – подводные аппараты, крылатые ракеты и баллистические ракеты средней дальности».

На самом деле российский ядерный потенциал на сегодняшний день полностью обновлен, заявляет Василий Дандыкин.