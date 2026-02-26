"МегаФон" прокачал связь на "Сибирской Масленице"

Во время праздника гости передали почти 870 Гб данных

26 февраля 2026, 17:10, ИА Амител erid: 2W5zFJhbDuT

Мужчина. Смартфон / Фото: пресс-служба компании "МегаФон"

В селе Новотырышкино Смоленского района во время масленичных гуляний усилили мобильную связь. "МегаФон" развернул передвижную базовую станцию прямо на площадке фестиваля. Это позволило гостям свободно пользоваться интернетом и звонить без перебоев.

Рекордный поток данных

Праздник состоялся 21 февраля. Сибирский фестиваль проводят еще с 2007 года, и за это время он стал одним из самых масштабных мероприятий Алтайского края. В этом сезоне на проводы зимы собрались рекордные 39 тысяч гостей.

Посетители угощались блинами и участвовали в традиционных забавах, а также активно делились впечатлениями в Сети.

«Компания не только обеспечила для прибывших "цифровой" комфорт, но и внесла свой вклад в развитие края как туристического региона. Фестиваль привлекает внимание и соседей, и гостей из-за рубежа. Комплекс можно задействовать не только в местах, где нет плотной жилой застройки, но и в городах, во время проведения массовых городских событий, футбольных матчей и концертов, позволяя еще большему числу абонентов пользоваться цифровыми сервисами», — сказала директор "МегаФона "в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.По ее словам, за время работы мобильного комплекса абоненты передали около 870 Гб данных.

Продуманная подготовка

Оператор заранее усилил инфраструктуру и установил мобильную базовую станцию на территории фестиваля. Специалисты выбрали точку размещения так, чтобы сигнал покрывал всю площадку и позволял подключить больше пользователей без снижения скорости.

Надежная мобильная связь стала одной из ключевых задач при подготовке "Сибирской Масленицы", отметил министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.

«Сотрудничество с сотовыми операторами позволило организовать мероприятие на высоком уровне. Качественные услуги компаний помогли объединить жителей Алтайского края и гостей региона, позволяя им передавать атмосферу праздника непосредственно с места событий», — уточнил министр.Такой телеком-комплекс разворачивают за три часа даже в поле или лесу, где необходим интернет 4G (Джи) и стабильная голосовая связь. Спутниковая антенна и дизельная электростанция обеспечивают автономную работу в сложных условиях. Телескопическая мачта поддерживает устойчивый сигнал в радиусе до 15 км. Для обслуживания комплекса достаточно двух специалистов.

