МегаФон улучшил связь на федеральной трассе М-12

Компания установила первую базовую станцию вблизи дороги, обеспечив стабильный сигнал для автомобилистов

12 ноября 2025, 15:28, ИА Амител erid: 2W5zFJVgka4

Базовая станция / Фото: пресс-служба компании "МегаФон"

МегаФон первый среди операторов связи установил телеком-объект на территории полосы отвода федеральной трассы М-12 в Татарстане. Эта зона предназначена для размещения самой трассы, а также объектов дорожного сервиса – например, заправочных станций, магазинов и кафе. Установка оборудования прошла всего через три месяца после принятия поправок к закону № 257-ФЗ, разрешающих строить телеком-инфраструктуру непосредственно рядом с дорогой.

Необходимость улучшения связи

Новую станцию установили на 1030-м километре трассы М-12, рядом с поселком Верхние Пинячи. Именно там ранее был слабый сигнал, а за последний год потребление мобильного трафика выросло на 34%. Теперь автомобилисты могут пользоваться стабильным покрытием, проезжая даже на высокой скорости. Установка оборудования стала возможна благодаря внесению поправок в федеральный закон "Об автомобильных дорогах…".

Федеральная трасса М-12 в Татарстане / Фото: "МегаФон"

Как правовые изменения улучшили ситуацию

До изменений в законе операторы связи могли размещать объекты только на платных участках трасс, что ограничивало развитие инфраструктуры. Базовые станции приходилось устанавливать на расстоянии 200 м и более от дороги, что осложняло их работу. Теперь оператор планирует строить объекты связи непосредственно в полосах отвода на 90% федеральных трасс.

«Возможность размещать базовые станции непосредственно вблизи трасс имеет важное значение для обеспечения путешественников стабильным сигналом. При этом нахождение телеком-объектов в полосах отвода – лишь часть масштабной программы по развитию связи вдоль автодорог», – сказал директор департамента реализации инфраструктурных проектов МегаФона Сергей Сорокин.

И уточнил, что компания планирует до конца 2025 года возвести и улучшить сотни таких объектов, а к 2031 году – более 1400.

ПАО "МегаФон", ИНН 7812014560

Реклама