Мегаземлетрясение может произойти в США из-за разлома тектонической плиты Хуан-де-Фука

Исследование американских геофизиков заставило ученых по-новому взглянуть на угрозу мощного землетрясения в США

14 октября 2025, 07:45, ИА Амител

Землетрясение / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Газета The New York Times (NYT) предупредила о возможном мощнейшем землетрясении в США из-за активности в зоне субдукции Каскадия.

По данным издания, тектоническая плита Хуан-де-Фука, протянувшаяся вдоль побережья штатов Вашингтон, Орегон и Калифорния, постепенно погружается под Североамериканскую плиту. Ученые считают, что в результате этого процесса может произойти катастрофическое землетрясение, которое станет крупнейшим в истории Северной Америки.

Специалисты также опасаются, что подземные толчки в Каскадии способны вызвать активизацию разлома Сан-Андреас в Калифорнии, что может привести к дополнительным сейсмическим событиям на западном побережье США.

Ранее в Республике Алтай зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,4. Эпицентр землетрясения находился в Кош-Агачском районе, примерно в 30 км юго-западнее села Кызыл-Таш. Здесь интенсивность сотрясений составила 5,5.