Мегаземлетрясение может произойти в США из-за разлома тектонической плиты Хуан-де-Фука
Исследование американских геофизиков заставило ученых по-новому взглянуть на угрозу мощного землетрясения в США
14 октября 2025, 07:45, ИА Амител
Газета The New York Times (NYT) предупредила о возможном мощнейшем землетрясении в США из-за активности в зоне субдукции Каскадия.
По данным издания, тектоническая плита Хуан-де-Фука, протянувшаяся вдоль побережья штатов Вашингтон, Орегон и Калифорния, постепенно погружается под Североамериканскую плиту. Ученые считают, что в результате этого процесса может произойти катастрофическое землетрясение, которое станет крупнейшим в истории Северной Америки.
Специалисты также опасаются, что подземные толчки в Каскадии способны вызвать активизацию разлома Сан-Андреас в Калифорнии, что может привести к дополнительным сейсмическим событиям на западном побережье США.
Ранее в Республике Алтай зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,4. Эпицентр землетрясения находился в Кош-Агачском районе, примерно в 30 км юго-западнее села Кызыл-Таш. Здесь интенсивность сотрясений составила 5,5.
08:03:59 14-10-2025
Что - Земля таки налетит на земную ось?
Что-то давно не слышно новостей про снежного человека и инопланетян? Как они там, без нас?..
08:19:07 14-10-2025
может произойти - а может и не произойти
08:28:38 14-10-2025
Гость (08:19:07 14-10-2025) может произойти - а может и не произойти... 50/50
08:57:37 14-10-2025
По-ходу надо закупаться долларами
09:12:17 14-10-2025
Гость (08:57:37 14-10-2025) По-ходу надо закупаться долларами ... Умные люди от них начинают избавляться
09:29:45 14-10-2025
Чтобы помочь пиндосам определиться с землетрясением, нужно послать "Буревестник" в точку разлома.
10:30:59 14-10-2025
Если что, переселятся - их везде ждут..
11:21:34 14-10-2025
Дровами надо закупаться, а не долларами