Мегаземлетрясение может произойти в США из-за разлома тектонической плиты Хуан-де-Фука

Исследование американских геофизиков заставило ученых по-новому взглянуть на угрозу мощного землетрясения в США

14 октября 2025, 07:45, ИА Амител

Землетрясение / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Газета The New York Times (NYT) предупредила о возможном мощнейшем землетрясении в США из-за активности в зоне субдукции Каскадия.

По данным издания, тектоническая плита Хуан-де-Фука, протянувшаяся вдоль побережья штатов Вашингтон, Орегон и Калифорния, постепенно погружается под Североамериканскую плиту. Ученые считают, что в результате этого процесса может произойти катастрофическое землетрясение, которое станет крупнейшим в истории Северной Америки.

Специалисты также опасаются, что подземные толчки в Каскадии способны вызвать активизацию разлома Сан-Андреас в Калифорнии, что может привести к дополнительным сейсмическим событиям на западном побережье США.

Ранее в Республике Алтай зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,4. Эпицентр землетрясения находился в Кош-Агачском районе, примерно в 30 км юго-западнее села Кызыл-Таш. Здесь интенсивность сотрясений составила 5,5.

Камчатка / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой до 7 баллов

Власти оперативно объявили угрозу цунами для восточного побережья полуострова
Комментарии

08:03:59 14-10-2025

Что - Земля таки налетит на земную ось?

Что-то давно не слышно новостей про снежного человека и инопланетян? Как они там, без нас?..

08:19:07 14-10-2025

может произойти - а может и не произойти

08:28:38 14-10-2025

Гость (08:19:07 14-10-2025) может произойти - а может и не произойти... 50/50

08:57:37 14-10-2025

По-ходу надо закупаться долларами

09:12:17 14-10-2025

Гость (08:57:37 14-10-2025) По-ходу надо закупаться долларами ... Умные люди от них начинают избавляться

09:29:45 14-10-2025

Чтобы помочь пиндосам определиться с землетрясением, нужно послать "Буревестник" в точку разлома.

10:30:59 14-10-2025

Если что, переселятся - их везде ждут..

11:21:34 14-10-2025

Дровами надо закупаться, а не долларами

