Мэр Барнаула Вячеслав Франк стал самым упоминаемым в алтайских СМИ муниципальным главой

Также в первую тройку вошли главы Бийска и Рубцовска

22 июля 2025, 11:30, ИА Амител

Муниципальные главы / Коллаж: asfera.info

Мэр Барнаула Вячеслав Франк стал самым популярным главой муниципалитета, которых чаще всего упоминали в СМИ в июне 2025 года. Исследование подготовила "Атмосфера".

Лидеры за июнь:

Вячеслав Франк, глава Барнаула – 1-е место, 100 упоминаний;

Виктор Щигрев, глава Бийска – 2-е место, 19 упоминаний;

Дмитрий Фельдман, глава Рубцовска – 3-е место, 12 упоминаний;

Максим Селлер, и.о. главы Завьяловского района – 4-е место, шесть упоминаний;

Владимир Бодунов, глава Новоалтайска – 5-е место, пять упоминаний.

Упоминаемость в СМИ муниципальных глав за июнь 2025 года / Источник: "Атмосфера"