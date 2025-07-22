Мэр Барнаула Вячеслав Франк стал самым упоминаемым в алтайских СМИ муниципальным главой
Также в первую тройку вошли главы Бийска и Рубцовска
22 июля 2025, 11:30, ИА Амител
Муниципальные главы / Коллаж: asfera.info
Мэр Барнаула Вячеслав Франк стал самым популярным главой муниципалитета, которых чаще всего упоминали в СМИ в июне 2025 года. Исследование подготовила "Атмосфера".
Лидеры за июнь:
- Вячеслав Франк, глава Барнаула – 1-е место, 100 упоминаний;
- Виктор Щигрев, глава Бийска – 2-е место, 19 упоминаний;
- Дмитрий Фельдман, глава Рубцовска – 3-е место, 12 упоминаний;
- Максим Селлер, и.о. главы Завьяловского района – 4-е место, шесть упоминаний;
- Владимир Бодунов, глава Новоалтайска – 5-е место, пять упоминаний.
Упоминаемость в СМИ муниципальных глав за июнь 2025 года / Источник: "Атмосфера"
"На первом месте, как обычно, мэр Барнаула Вячеслав Франк, на втором – глава Бийска Виктор Щигрев. Руководитель Рубцовска Дмитрий Фельдман поднялся с четвертой на третью строчку. На четвертом месте и.о. главы Завьяловского района Максим Селлер, на пятом – глава Новоалтайска Владимир Бодунов, занимавший в мае четвертую строчку", – отмечает издание.
Комментарии 0