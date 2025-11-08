Мэр Нью-Йорка назвал "революционной" идею использования мусорных баков с крышками
По мнению главы города, такое гениальное решение поможет городу бороться с крысами и другими вредителями
08 ноября 2025, 19:05, ИА Амител
Эрик Адамс, глава городской администрации Нью-Йорка, поделился в социальной сети Х своим видением кардинального решения проблемы утилизации отходов. По его словам, предложенная им концепция станет настоящим прорывом для мегаполиса.
Чиновник подчеркнул, что его команда выдвинула инициативу, которая отличается новизной и не имеет аналогов в предыдущем опыте управления городом. Суть идеи заключается в установке на улицах специальных контейнеров с закрывающимися крышками, что, по мнению администрации, поможет эффективно бороться с распространением крыс.
«Наши "Имперские Контейнеры" дают отпор, поскольку не крысы здесь хозяева, а мы», – гласит сообщение мэра.
В своей публикации Адамс провел параллель с популярной франшизой "Звездные войны", подчеркивая решительность в борьбе за чистоту города.
21:00:17 08-11-2025
Ну тупые...
09:16:04 09-11-2025
Александр (21:00:17 08-11-2025) Ну тупые...... А если ему о раздельном сборе мусора рассказать??
23:16:53 09-11-2025
Нам тоже нужно над каждым мусорным баком навес делать, а то при каждом дожде вся помойка по городу разливается, а потом возмущаемся откуда столько комаров, мошек и прочей хрени..