Мэр Нью-Йорка назвал "революционной" идею использования мусорных баков с крышками

По мнению главы города, такое гениальное решение поможет городу бороться с крысами и другими вредителями

08 ноября 2025, 19:05, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Эрик Адамс, глава городской администрации Нью-Йорка, поделился в социальной сети Х своим видением кардинального решения проблемы утилизации отходов. По его словам, предложенная им концепция станет настоящим прорывом для мегаполиса.

Чиновник подчеркнул, что его команда выдвинула инициативу, которая отличается новизной и не имеет аналогов в предыдущем опыте управления городом. Суть идеи заключается в установке на улицах специальных контейнеров с закрывающимися крышками, что, по мнению администрации, поможет эффективно бороться с распространением крыс.

«Наши "Имперские Контейнеры" дают отпор, поскольку не крысы здесь хозяева, а мы», – гласит сообщение мэра.

В своей публикации Адамс провел параллель с популярной франшизой "Звездные войны", подчеркивая решительность в борьбе за чистоту города.