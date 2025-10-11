Метеоролог рассказал, почему нельзя определить погоду дальше, чем на две недели
Как оказалось, все упирается в физику атмосферы и ее хаотичность
11 октября 2025, 19:30, ИА Амител
Михаил Криницкий, глава лаборатории машинного обучения в науках о Земле МФТИ, сообщил РИА Новости, что долгосрочные прогнозы погоды, выходящие за рамки двух недель, нецелесообразны из-за хаотичной природы атмосферы. Однако, по его словам, можно выявлять общие сезонные климатические тренды.
Криницкий пояснил, что сезонное прогнозирование физически невозможно из-за высокой активности атмосферы, в которой отсутствует четкое разделение между масштабами вихрей и колебаний, а водяной пар лишь усиливает нестабильность, способствуя увеличению погрешностей. Он подчеркнул, что предел предсказуемости в 10–14 дней является фундаментальным физическим ограничением, которое нельзя обойти с помощью новых моделей или более точных измерений.
