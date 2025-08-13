МИД РФ указал на Конституцию России в вопросе обмена территориями с Украиной

Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев

13 августа 2025, 23:20, ИА Амител

Флаг России / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Территориальное устройство Российской Федерации закреплено в Конституции страны. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев, комментируя утверждения СМИ, что в ходе переговоров РФ и США планируется "обсудить обмен территориями с Украиной".

«Территориальное устройство РФ закреплено в Конституции нашей страны. Этим все сказано. Поэтому что касается целей российской делегации в переговорах на Аляске, то они диктуются исключительно национальными интересами», – заявил он.

Напомним, Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Это будет седьмая встреча Путина и Трампа, однако первая с последнего президентского срока американского лидера – в последний раз они виделись в июне 2019 года на саммите G20 в Японии.