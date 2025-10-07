Мигрантам запретили работать в такси и детсадах в Новосибирской области
Иностранным работникам ограничат доступ к целому ряду профессий
07 октября 2025, 17:45, ИА Амител
В Новосибирской области расширили список профессий, недоступных для трудоустройства мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
Согласно распоряжению, которое вступит в силу с 2026 года, иностранным гражданам запретят работать в такси, детских садах, а также в торговле алкоголем и табачной продукцией. Работодатели должны до 1 марта следующего года урегулировать отношения с уже нанятыми сотрудниками-иностранцами, чтобы соответствовать новым требованиям.
Кроме того, перечень запретов расширят: мигрантам нельзя будет трудиться в сфере грузоперевозок, в социальных столовых и буфетах, в офисах, больницах, учебных и спортивных учреждениях.
19:04:22 07-10-2025
а на Алтае ПОЧЕМУ это не вводится? они сейчас все хлынут сюда же!!! капеццц
12:57:32 08-10-2025
Гость (19:04:22 07-10-2025) а на Алтае ПОЧЕМУ это не вводится? они сейчас все хлынут сюд... Не хлынут. На наших задворках им не интересно.