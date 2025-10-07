Мигрантам запретили работать в такси и детсадах в Новосибирской области

Иностранным работникам ограничат доступ к целому ряду профессий

07 октября 2025, 17:45, ИА Амител

Такси / Фото: amic.ru

В Новосибирской области расширили список профессий, недоступных для трудоустройства мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Согласно распоряжению, которое вступит в силу с 2026 года, иностранным гражданам запретят работать в такси, детских садах, а также в торговле алкоголем и табачной продукцией. Работодатели должны до 1 марта следующего года урегулировать отношения с уже нанятыми сотрудниками-иностранцами, чтобы соответствовать новым требованиям.

Кроме того, перечень запретов расширят: мигрантам нельзя будет трудиться в сфере грузоперевозок, в социальных столовых и буфетах, в офисах, больницах, учебных и спортивных учреждениях.