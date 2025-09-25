Алтайский край повысил налог для мигрантов

Для иностранных работников выросла стоимость патента

25 сентября 2025, 10:30, ИА Амител

Мигранты в Барнауле / Фото: amic.ru

Власти Алтайского края увеличили стоимость патента на работу для иностранцев. Это сделали, чтобы мигранты платили налог на уровне жителей региона. Вопрос рассмотрели и приняли на сессии регионального Заксобрания в четверг, 25 сентября.

Граждане безвизовых стран, приезжающие трудиться в Алтайский край, оформляют патент. Его цена складывается из фиксированного авансового взноса (1200 рублей), умноженного на федеральный коэффициент-дефлятор (2,747 на 2026 год) и региональный коэффициент. Поменяли как раз третью составляющую – коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда в Алтайском крае. В 2025 году он был на уровне 2,3, теперь же вырос до 2,5. Для сравнения: в 2018–2020 годы коэффициент составлял 1,76, в 2022-м – 1,85, в 2023-м вырос до 1,95, а в прошлом году его повысили до 2,10.

По словам председателя комитета АКЗС по бюджетной, налоговой и экономической политике Александра Локтева, цель нововведения – приблизить сумму налога, которую выплачивают иностранцы, к подоходному налогу россиян (13% от среднего заработка в регионе).

«Таким образом, налоговая нагрузка иностранных граждан будет приближена к нагрузке российских граждан», – сказал Локтев.В 2025 году стоимость патента равна 7159 рублям. После пересмотра коэффициента она увеличится до 8241 рубля. Повышение принесет в региональную казну не менее 280 млн рублей.

Как ранее писал amic.ru, Министерство труда предложило изменить порядок квотирования занятости иностранных граждан. Уже в 2026 году ограничения могут стать заметно жестче. В строительной отрасли долю приезжих работников планируется снизить с нынешних 80 до 50%. В сегменте общественного питания лимит может уменьшиться с 100 до 50%. А в сфере торговли спиртным и табачными изделиями наем мигрантов хотят полностью запретить, обнулив действующую квоту в 15%.