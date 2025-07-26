Милонов сравнил эзотерику с уринотерапией

По мнению депутата Госдумы, обращаться за такими услугами "стыдно"

26 июля 2025, 10:22, ИА Амител

Виталий Милонов / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Депутат Госдумы Виталий Милонов ответил на заявление лидера движения "Сорок Сороков" Андрея Кормухина, который предположил, что правительство не поддержало запрет рекламы эзотерики, из-за того что чиновники якобы сами пользуются услугами экстрасенсов. Слова парламентария приводит "Газета.ру".

В разговоре с изданием Милонов назвал такие высказывания преувеличением.

«Не думаю, что кто-то из наших членов правительства, высокопоставленных людей может всерьез обращаться к услугам этих нехристей. Потому что обращаться к эзотерикам – это стыдно. Это, безусловно, свидетельство крайне невысокого интеллектуального статуса и крайне низкого морального духа», – сказал депутат.

Политик также сравнил подобные услуги с уринотерапией и "прочими лженаучными теориями", поскольку эзотерики – "это, безусловно, мошенники".

