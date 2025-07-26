НОВОСТИОбщество

Милонов сравнил эзотерику с уринотерапией

По мнению депутата Госдумы, обращаться за такими услугами "стыдно"

26 июля 2025, 10:22, ИА Амител

Виталий Милонов / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Виталий Милонов / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Депутат Госдумы Виталий Милонов ответил на заявление лидера движения "Сорок Сороков" Андрея Кормухина, который предположил, что правительство не поддержало запрет рекламы эзотерики, из-за того что чиновники якобы сами пользуются услугами экстрасенсов. Слова парламентария приводит "Газета.ру".

В разговоре с изданием Милонов назвал такие высказывания преувеличением.

«Не думаю, что кто-то из наших членов правительства, высокопоставленных людей может всерьез обращаться к услугам этих нехристей. Потому что обращаться к эзотерикам – это стыдно. Это, безусловно, свидетельство крайне невысокого интеллектуального статуса и крайне низкого морального духа», – сказал депутат.

Политик также сравнил подобные услуги с уринотерапией и "прочими лженаучными теориями", поскольку эзотерики – "это, безусловно, мошенники".

Ранее Виталий Милонов предложил установить запрет на демонстрацию в фильмах образов бездетных женщин.

Avatar Picture
Гость

10:51:59 26-07-2025

Мужик знает не понаслышке...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:57:54 26-07-2025

Борода этого персонажа похожа на бабушку, без трусов
Недаром разбирается в уринотерапии. И может сравивать

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:12:18 26-07-2025

имхо, из двух хол следует выбирать меньшее.
по мне, так какие-нибудь шепсы в сто крат безвреднее, чем правоведы, облегченные законотворческими полномочиями

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

16:45:32 26-07-2025

... Или копрофагией.
Милонов - красава.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

21:45:01 26-07-2025

Musik (16:45:32 26-07-2025) ... Или копрофагией. Милонов - красава. ... Кстати, а почему у него борода жёлтая?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Sic semper tyrannis

01:26:25 27-07-2025

Musik (16:45:32 26-07-2025) ... Или копрофагией. Милонов - красава. ...
*занудно поправляя очки*
В мире природы (а мы тоже его часть) копрофагия занимает очень важную и неотъемлемую нишу. В отличие от депутатов типа Милонова и всяких сороков.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

14:02:11 27-07-2025

Sic semper tyrannis (01:26:25 27-07-2025) *занудно поправляя очки* В мире природы (а мы тоже е... Иногда - лучше не знать что кушаешь...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

22:49:53 27-07-2025

Musik (16:45:32 26-07-2025) ... Или копрофагией. Милонов - красава. ... Мне сложно понять, как такие пошлые мысли могут быть в голове вас.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

08:35:26 28-07-2025

Только промолчал, что религия - часть эзотерики...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:59:38 28-07-2025

этого персонажа на 282 проверить надо

  -1 Нравится
Ответить
