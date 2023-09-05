"Милый Чикатило". Нейропсихолог о том, почему дети уходят с незнакомцами и что делать

Мало рассказать об опасности, нужно еще научить применять знания

05 сентября 2023, 08:11, ИА Амител

Фото: PxHere

В конце августа 2023 года в Бийске провели социальный эксперимент, чтобы выяснить, согласятся ли дети уйти с незнакомцами. Семеро из пятнадцати малышей доверчиво пошли за взрослым, которого увидели впервые в жизни. И это при том, что родители прежде им объясняли, что делать этого нельзя. Барнаульский неройпсихолог Лариса Головина объяснила, почему это происходит и как исправить ситуацию.

От автора. Моему сыну было 10 лет, когда я читала документальную книгу о ростовском маньяке Чикатило. Как-то сын поинтересовался, что это за история. Я объяснила и предложила: "Тут на обложке фотография маньяка, хочешь – покажу?" "Не надо", – испуганно отреагировал ребенок. Я все же тогда настояла и показала ему фото одного из самых известных серийных убийц XX века. "Да он обычный дядька, даже милый", – выдохнул сын. "В смысле – милый?! – Я ощутила, как внутри меня растет чувство когнитивного диссонанса. – А ты кого ожидал увидеть: монстра с горящими глазами в черном плаще с капюшоном и окровавленным ножом?" "Ну типа", – ответил сын и поскакал по своим делам.

Доли истины

"Эта история очень напоминает ситуации, когда студентам-медикам или клиническим психологам впервые показывают сумасшедших. Разочарование – вот что они испытывают. Они же ожидали увидеть перекошенные лица кидающихся людей в одеждах со связанными за спиной рукавами и все такое. А тут: обычный человек, ну немножко "заблуждается" в своих суждениях, так с ним можно – так кажется поначалу – поговорить, объяснить, и он исправится", – приводит свой пример из жизни Лариса Головина.

Доверие к незнакомцам связано с двумя важными особенностями психики, объясняет эксперт. Первая – ее незрелость. В постижении, осмыслении тех или иных явлений психика на разных этапах своего развития опирается на разные типы мышления. Для незрелой психики характерно оценивать и делать выводы на основе наглядно-действенного мышления, то есть опираться на наиболее очевидные признаки объектов, чаще всего – эмоционально окрашенные.

Поэтому, осмысливая ту же "маньячность", незрелая психика "видит", прежде всего что-то зловещее, мрачное, некрасивое. А тут симпатичный дядя, улыбается, конфету предлагает – маньяки такими не бывают. Только позже, когда разовьется наглядно-образное, а потом и вербально-логическое мышление, человек научится проникать в суть вещей. Тогда он будет понимать, что суть маньяка не в его внешности, а в его наклонностях. Так следователь или психиатр наблюдает за внешним поведением маньяка, но оценки и выводы делает на основании совершенно других критериев.

Второй момент, определяющий доверие к незнакомцам, – это степень вовлеченности в мышление лобных долей головного мозга. Только под их руководством работой мозга (как и задумано природой) мы способны расшифровывать истинный посыл коммуникации. То есть не только воспринимать значение произносимых слов, но и расшифровывать и связывать в единый смысл дополнительные сигналы, поступающие с интонацией, жестами, мимикой. Например: человек говорит "я тебя люблю", а самого аж перекосило при этом.

Именно степень вовлеченности в мышление лобных долей помогает усваивать и применять в дальнейшем "спасительный" жизненный опыт.

"Возьмем ситуацию: сверстники подначивают ребенка залезть на гаражи. Это происходит впервые, поэтому вполне объяснимо, что ему кажется, будто его приглашают поучаствовать в великолепной забаве, хотя на самом деле его просто используют, проверяя, влетит ли за такой поступок от взрослых. Человек с развитыми лобными долями, пережив этот опыт, может понять его истинную суть, уловить противоречия в поступающих сигналах и сделать из них выводы на будущее.

Если же структуры, помогающие видеть взаимосвязи и строить прогнозы, слабы – сколько ни говори, он будет постоянно наступать на одни и те же грабли", – объясняет Лариса Головина.

А опыт не удался

Главная проблема в том, что лобные доли у человека не "включаются автоматом" с рождения. Чаще всего это происходит примерно к семи годам – когда ребенок идет в школу: там ему приходится строить свою жизнь без помощи взрослых и считается, что он к этому готов.

Однако, увы, биологический и психологический возраст не всегда совпадают. Если родители вместо того, чтобы играть со своим ребенком в магазин или больничку, таскают его по школам раннего развития, гиперопекают, не давая ему самому пережить тот или иной опыт, они тем самым тормозят и его социальную адаптацию. Такая "жертва воспитания" может и в 7, и в 10, и в 40 лет оставаться инфантильным, не уметь делать собственных оценок и принимать собственные решения.

Бывает и так, что лобные доли по генетическим причинам навсегда остаются незрелыми. У таких людей по жизни нет чувства опасности, они ведомы или о таких еще говорят – "без тормозов".

"Вспомните, сколько взрослых женщин, познакомившись с мужчиной через интернет, на первом же свидании беспечно идут с ним на сближение. В лучшем случае им так и не удается построить серьезных отношений. В худшем – их находят изнасилованными и мертвыми в лесополосах. Еще таких людей много в местах лишения свободы. Думаете, они не в курсе, что нельзя воровать или убивать? Правила-то они знают, а вот применять их не могут в силу особенностей структуры своего мозга. И это большая беда: и для них самих, и для их родных", – уверена Лариса Головина.

Поэтому эксперт не принимает во внимание результаты экспериментов, подобных проведенному в Бийске: там не хватает данных для анализа. Возможно, при другом составе участников, с другим уровнем развития психики и мышления, с незнакомцем ушли бы все пятнадцать детей или, наоборот, – не ушел бы никто. Если бы такой опыт проводили психологи, они бы ставили его совершенно иначе: с отбором детей по определенным критериям, с использованием контрольных групп и так далее.

"Бывает, что родители сами начинают таким образом проверять своих детей. Это крайне нездоровая идея: они разрушают самую основу отношений – доверие. В дальнейшем ребенок может закрыться и перестать воспринимать любые ваши наставления. А смысл – если во мне все время сомневаются?" – рассуждает Лариса Головина.

Через попу лучше

Правильно объяснить детям про незнакомцев и маньяков – сложная педагогическая проблема, говорит эксперт. Лариса Головина предлагает сменить назидательную тактику на развитие у ребенка так называемой пятиуровневой структуры эмоциональной регуляции.

"Один из ее высших уровней – это умение в коммуникации подстраивать свое поведение под сигналы, которые мы получаем от другого человека, – объясняет эксперт. – Допустим, я пришла после выходных на работу и рассказываю коллеге, как я здорово провела время, а ему это неинтересно. Если высшие уровни эмоциональной регуляции у меня развиты, я поймаю эти сигналы и сверну разговор. Люди, у которых эти механизмы не работают, будут продолжать радостно делиться впечатлениями. И то же самое касается способности отличать в людях искреннюю заинтересованность в вас от желания вами воспользоваться".

Эксперт советует: читайте с ребенком книги, смотрите мультики и фильмы. А самое главное – обсуждайте прочитанное и увиденное, именно так происходит встраивание в психику различных моделей поведения и социальных сценариев. Важно мониторить слова, которые используются в произведении, ведь если ребенку что-то непонятно, у него в сознании образуется белое пятно, а дальше по цепочке посыплются и все остальные смыслы.

"Воспитательное значение имеет не просто факт телесного присутствия рядом с ребенком, а искренняя активная вовлеченность в процесс. Прочитал "Колобка", захлопнул книжку, чмокнул в щеку и – "спокойной ночи": это так не работает!" – предупреждает Лариса Головина.

Эксперт считает, что смотреть с детьми можно даже фильмы о маньяках. Главное, учитывать возраст и вовремя "включать" цензуру. Сцены насилия и убийства, конечно, не пойдут во благо детской психике, а вот вместе проанализировать моменты, где злодеи втираются в доверие или используют социальные маски, чтобы добиться своей цели, будет полезно.

Еще один способ развить у ребенка высшие уровни эмоциональной регуляции – это сюжетно-ролевые игры с конкретной целевой задачей. Например, ты – злодей и тебе надо заманить кого-то в свои сети. Как будешь это делать? Или заполучить ценную карту сокровищ, усыпив бдительность супергероя, который ее охраняет.

"Через попу всегда заходит лучше, чем через голову. Эта народная мудрость отражает важнейший закон развития психики, – напоминает эксперт. – Бесполезно использовать вербально-логические связи, то есть рассказывать, наставлять, предупреждать, если у тебя, у взрослого, они уже развиты, а у ребенка – еще нет. В произведениях культуры зашит колоссальный массив самого различного социального опыта, получить который можно абсолютно безопасно: вы же проживаете страшную ситуацию не сами и не в реальности, а гипотетически, через героя. Но в дальнейшем уже в реальной жизни полученный опыт может сослужить хорошую службу".