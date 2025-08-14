Минцифры назвало условие снятия запрета на звонки в Telegram и WhatsApp*
Доступ возобновят, если мессенджеры будут взаимодействовать с полицией
14 августа 2025, 14:00, ИА Амител
Решение Роскомнадзора ограничить голосовые вызовы в иностранных мессенджерах направлено на снижение количества мошеннических звонков. Доступ к голосовым вызовам будет возобновлен, если мессенджеры начнут соблюдать российские законы, в том числе в части взаимодействия с правоохранительными органами, сообщают в Минцифры.
В России уже действуют эффективные меры противодействия телефонному мошенничеству. Система "Антифрод", к которой подключены все операторы связи, позволяет блокировать до 90% подменных номеров. Однако мошенники активно переходят в иностранные мессенджеры, где операторы не имеют возможности пресекать их деятельность.
Проблема усугубляется тем, что такие сервисы, как Telegram и WhatsApp*, отказываются соблюдать российское законодательство. Они не предоставляют данные по запросам правоохранительных органов, в том числе по делам о мошенничестве и террористической деятельности.
* Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ
14:13:16 14-08-2025
то есть дело не в мошенниках совсем, а в доступе...
14:14:24 14-08-2025
"правительство на другой планете живёт, родной"
14:20:52 14-08-2025
Золотой щит...
Подготовка к введению суверенного интернета!...
Не зря же китайских специалистов пригласили...
14:39:47 14-08-2025
Посмотрим, уменьшится количество новостей об обманутых гражданах
17:08:35 14-08-2025
По статистике только 15% мошеннических звонков совершалось через мессенджеры.
15:04:04 14-08-2025
Все всегда относительно чего, девяностые уже кажутся не таким уж плохими.
15:41:15 14-08-2025
Все это вранье. Ни разу не звонили в мессенджеры, а вот звонки по телефону только успеваю сбрасывать. Еще раз: все это вранье.
16:38:47 14-08-2025
И как теперь звонить родственникам в ближнее и дальнее зарубежье? В Казахстан, Молдавию? В Германию? От 40 до 100 руб/минута - для чиновников из Москвы это тьфу, а для Алтая практический запрет на связь с друзьями и родственниками.
19:54:10 14-08-2025
16:51:52 14-08-2025
Закрыли фейсбук, инстаграмм, ютуб, скайп, вайбер. А мошенников все больше. Не смешно
19:55:05 14-08-2025
20:51:32 14-08-2025
20:04:55 14-08-2025
Но некоторых жителей Барнаула это несказанно радует! Им бы все закрыли и СССР вернули.