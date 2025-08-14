НОВОСТИОбщество

Минцифры назвало условие снятия запрета на звонки в Telegram и WhatsApp*

Доступ возобновят, если мессенджеры будут взаимодействовать с полицией

14 августа 2025, 14:00, ИА Амител

Мобильный телефон в руках пользователя / Фото: amic.ru

Решение Роскомнадзора ограничить голосовые вызовы в иностранных мессенджерах направлено на снижение количества мошеннических звонков. Доступ к голосовым вызовам будет возобновлен, если мессенджеры начнут соблюдать российские законы, в том числе в части взаимодействия с правоохранительными органами, сообщают в Минцифры.

В России уже действуют эффективные меры противодействия телефонному мошенничеству. Система "Антифрод", к которой подключены все операторы связи, позволяет блокировать до 90% подменных номеров. Однако мошенники активно переходят в иностранные мессенджеры, где операторы не имеют возможности пресекать их деятельность.

Проблема усугубляется тем, что такие сервисы, как Telegram и WhatsApp*, отказываются соблюдать российское законодательство. Они не предоставляют данные по запросам правоохранительных органов, в том числе по делам о мошенничестве и террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что Telegram и WhatsApp* прокомментировали ограничение звонков в России.

* Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

Человек с мобильным телефоном / Фото: amic.ru

Собчак: звонки по WhatsApp* и Telegram в России заблокируют

По словам источников, решение "принято на самом верху"
Комментарии 13

Avatar Picture
бгг

14:13:16 14-08-2025

то есть дело не в мошенниках совсем, а в доступе...

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:14:24 14-08-2025

"правительство на другой планете живёт, родной"

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:20:52 14-08-2025

Золотой щит...
Подготовка к введению суверенного интернета!...
Не зря же китайских специалистов пригласили...

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:39:47 14-08-2025

Посмотрим, уменьшится количество новостей об обманутых гражданах

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:08:35 14-08-2025

Гость (14:39:47 14-08-2025) Посмотрим, уменьшится количество новостей об обманутых гражд...
По статистике только 15% мошеннических звонков совершалось через мессенджеры.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:04:04 14-08-2025

Все всегда относительно чего, девяностые уже кажутся не таким уж плохими.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:41:15 14-08-2025

Все это вранье. Ни разу не звонили в мессенджеры, а вот звонки по телефону только успеваю сбрасывать. Еще раз: все это вранье.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:38:47 14-08-2025

И как теперь звонить родственникам в ближнее и дальнее зарубежье? В Казахстан, Молдавию? В Германию? От 40 до 100 руб/минута - для чиновников из Москвы это тьфу, а для Алтая практический запрет на связь с друзьями и родственниками.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:54:10 14-08-2025

Гость (16:38:47 14-08-2025) И как теперь звонить родственникам в ближнее и дальнее заруб... проводная связь работает без сбоев. , проверено не раз

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:51:52 14-08-2025

Закрыли фейсбук, инстаграмм, ютуб, скайп, вайбер. А мошенников все больше. Не смешно

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:55:05 14-08-2025

Гость (16:51:52 14-08-2025) Закрыли фейсбук, инстаграмм, ютуб, скайп, вайбер. А мошенник... кто тебе вот скайп то закрыл? странный ты все в кучу валить

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:51:32 14-08-2025

Гость (19:55:05 14-08-2025) кто тебе вот скайп то закрыл? странный ты все в кучу валить... С 1 мая нету

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:04:55 14-08-2025

Гость (16:51:52 14-08-2025) Закрыли фейсбук, инстаграмм, ютуб, скайп, вайбер. А мошенник...
Но некоторых жителей Барнаула это несказанно радует! Им бы все закрыли и СССР вернули.

  -1 Нравится
Ответить
