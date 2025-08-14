Минцифры назвало условие снятия запрета на звонки в Telegram и WhatsApp*

Доступ возобновят, если мессенджеры будут взаимодействовать с полицией

14 августа 2025, 14:00, ИА Амител

Мобильный телефон в руках пользователя / Фото: amic.ru

Решение Роскомнадзора ограничить голосовые вызовы в иностранных мессенджерах направлено на снижение количества мошеннических звонков. Доступ к голосовым вызовам будет возобновлен, если мессенджеры начнут соблюдать российские законы, в том числе в части взаимодействия с правоохранительными органами, сообщают в Минцифры.

В России уже действуют эффективные меры противодействия телефонному мошенничеству. Система "Антифрод", к которой подключены все операторы связи, позволяет блокировать до 90% подменных номеров. Однако мошенники активно переходят в иностранные мессенджеры, где операторы не имеют возможности пресекать их деятельность.

Проблема усугубляется тем, что такие сервисы, как Telegram и WhatsApp*, отказываются соблюдать российское законодательство. Они не предоставляют данные по запросам правоохранительных органов, в том числе по делам о мошенничестве и террористической деятельности.

* Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ