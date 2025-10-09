Минцифры опровергло слухи о глобальном отключении интернета в Алтайском крае

Ведомство призвало граждан проверять информацию через официальные источники

09 октября 2025, 21:00, ИА Амител

Интернет / Фото: amic.ru

Министерство цифрового развития России опровергло распространяющиеся в Алтайском крае и других регионах слухи о планируемом массовом отключении интернета в выходные дни. Как информирует ведомство, злоумышленники рассылают фейковые сообщения под видом официальных заявлений министерства.

«Интернет работает штатно, учитывая особенности обеспечения безопасности в каждом регионе», – подчеркнули в Минцифры.

Правоохранительные органы Алтайского края подтвердили, что условий для повсеместного ограничения доступа в интернет нет. При этом не исключены локальные профилактические мероприятия вблизи значимых объектов.

Специалисты отмечают, что недавние изменения в конфигурации оборудования позволили не только усилить защиту сетевой инфраструктуры, но и расширить зону покрытия мобильных сетей в регионе.

Ведомства призвали граждан проверять информацию через официальные источники и не поддаваться на провокации.