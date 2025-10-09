Минцифры опровергло слухи о глобальном отключении интернета в Алтайском крае
Ведомство призвало граждан проверять информацию через официальные источники
09 октября 2025, 21:00, ИА Амител
Министерство цифрового развития России опровергло распространяющиеся в Алтайском крае и других регионах слухи о планируемом массовом отключении интернета в выходные дни. Как информирует ведомство, злоумышленники рассылают фейковые сообщения под видом официальных заявлений министерства.
«Интернет работает штатно, учитывая особенности обеспечения безопасности в каждом регионе», – подчеркнули в Минцифры.
Правоохранительные органы Алтайского края подтвердили, что условий для повсеместного ограничения доступа в интернет нет. При этом не исключены локальные профилактические мероприятия вблизи значимых объектов.
Специалисты отмечают, что недавние изменения в конфигурации оборудования позволили не только усилить защиту сетевой инфраструктуры, но и расширить зону покрытия мобильных сетей в регионе.
Ведомства призвали граждан проверять информацию через официальные источники и не поддаваться на провокации.
21:49:14 09-10-2025
Минцыфры?Да нам президент клялся что пока он работает повышения пенсвозраста не будет...а тут какой то минцифры...
07:29:03 10-10-2025
Александр (21:49:14 09-10-2025) Минцыфры?Да нам президент клялся что пока он работает повыше... А как некоторые этому радовались!!!
08:59:26 10-10-2025
Гость (07:29:03 10-10-2025) А как некоторые этому радовались!!! ... А теперь минусите? Правда глаза заколола? А инет вам отключат! Это правда!
21:50:00 09-10-2025
- "Ведомства призвали граждан проверять информацию через официальные источники и не поддаваться на провокации." ------------------------- Чудно девки пляшут, если интернет не работает, то не верь глазам своим, а спрашивай официальные источники
04:58:47 10-10-2025
Гость (21:50:00 09-10-2025) - "Ведомства призвали граждан проверять информацию через офи... К этому по сути и вели!...
22:12:45 09-10-2025
Штатнотон у них работает, ага
22:56:54 09-10-2025
«Интернет работает штатно, учитывая особенности обеспечения безопасности в каждом регионе»
Но ведь это полное противоречие, либо штатно, либо учитывая особенности
09:52:12 10-10-2025
Чудны дела твои господи. У меня вот интернет от мегафона не работает, но меня уверяют, что это штатная ситуация..
11:11:04 10-10-2025
А если реально инета не будет, то получается минцифра фейкует? Ждем выходных...