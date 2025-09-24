Минфин предложил увеличить ставку НДС до 22% для финансирования обороны и безопасности
В случае принятия законопроекта изменения вступят в силу с 1 января 2026 года
24 сентября 2025, 15:10, ИА Амител
Министерство финансов РФ предлагает повысить общую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22%. Об этом сообщили на сайте ведомства.
Как отмечает Минфин, средства, которые принесет повышение НДС, будут предназначены для финансирования обороны и безопасности.
При этом льготная ставка НДС в 10% сохранится для всех социально значимых товаров. Это продукты питания, лекарства и медицинская продукция, детские товары и другие.
В случае принятия законопроекта изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.
Налог на добавленную стоимость ввели в России с 1992 года со ставкой 28%. Через год ее снизили до 20%, а спустя десять лет – до 18%. В 2018 году вернули на уровень 20%. Тогда же Банк России поднял ключевую ставку с 7,5 до 7,75%.
15:26:02 24-09-2025
А говорили, что эту тему раздувают укро-либералы. Но думаю всем очевидно, что безопасность превыше всего
15:33:20 24-09-2025
Печалька. Если это, и многие другие срочные изменения в законодательстве, делаются потому что всё идёт по плану, то план плохой.
15:39:35 24-09-2025
Ну под это дело надо новый чемпионат мира по футболу проводить.
16:16:51 24-09-2025
Гость (15:39:35 24-09-2025) Ну под это дело надо новый чемпионат мира по футболу проводи... С последующим повышением пенсионного возраста ещё на пять лет?
16:29:34 24-09-2025
Акакий (16:16:51 24-09-2025) С последующим повышением пенсионного возраста ещё на пять ле... Коммент - огонь!
15:47:04 24-09-2025
да что уж мелочится ,давайте ндс уж и до 30% округлим ,тогда оборона и безопасность будет на высоте и враги внешние и нутренние нам не страшны .
16:09:16 24-09-2025
Гость (15:47:04 24-09-2025) да что уж мелочится ,давайте ндс уж и до 30% округлим ,тогда... Да ладно, Минфин скромнее Эльвиры. Хотя если поднимать, то на 1%. Государство получит больше дохода, но и гражданам будет легче помогать государству. И волки сыты, и у овец шубка несколько порядевшая, но остается.
15:47:12 24-09-2025
Ну, хоть честно сказали. Что и зачем.
16:16:01 24-09-2025
А разве у нас всё так плохо с обороной и безопасностью?
Для безопасности уже отключили мобильный интернет.
А оборонятся собственно и не от кого. Марго в эфире говорила что врагов в случае чего уничтожат за два-три дня. Какой смысл ради трёх дней повышать НДС?
16:26:49 24-09-2025
фермер (16:16:01 24-09-2025) А разве у нас всё так плохо с обороной и безопасностью?Д... Думаю, с обороной и безопасностью не хуже, чем раньше. К ситуации с мобильным интернетом в основном адаптировались. Мало ли что говорила Марго; может не она говорила, а болезнь в ней. Искренне надеюсь, что лечение поможет и она поправится, на многое посмотрит другими глазами.
17:04:50 24-09-2025
фермер (16:16:01 24-09-2025) А разве у нас всё так плохо с обороной и безопасностью?Д...
Еще надо на всех снова напялить маски и посадить на удаленку!
И кто ж это такой, кого все так опасаются? И барнаульцы снова пугаются.
16:48:25 24-09-2025
Опять взлетят цены. Полезет вверх инфляция, ЦБ опять станет с ней бороться как умеет, кредиты станут еще дороже, в итоге - спад производства и потребительской активности, снижение сбора налогов и приплыли. Может есть способ найти средства на оборону без суицидных методов?
16:54:13 24-09-2025
Гость (16:48:25 24-09-2025) Опять взлетят цены. Полезет вверх инфляция, ЦБ опять станет ... Похоже, что при капитализме нет таких методов. Здесь главное и- набить карманы толстосумами. А народ перебьется садами и огородами.
19:01:41 24-09-2025
Горожанин. (16:54:13 24-09-2025) Похоже, что при капитализме нет таких методов. Здесь главное... Думаю все же есть, Китай же нашел. Для этого надо перенастроить экономику так, чтобы ее основными выгодоприобретателями стали производственники а не банки и спекулянты всех мастей. Но у нас видимо не могут, или не хотят.
17:03:13 24-09-2025
Гость (16:48:25 24-09-2025) Опять взлетят цены. Полезет вверх инфляция, ЦБ опять станет ... да, мы все умрем.
постарайтесь не мучаться.
19:37:15 24-09-2025
Гость (16:48:25 24-09-2025) Опять взлетят цены. Полезет вверх инфляция, ЦБ опять станет ... Генералов надо трясти более интенсивно, тогда и казна пополнится. А то получается так: что-то с обороной не так, а у генералов всё в шоколаде. Как такое может быть? Вот пусть генералы скажут, что оборона нуждается в таком повышении налога. Тогда к ним возникнет вопрос - где деньги, Зин? А деньги на дачах, в машинах, в офшорах, в коллекциях, квартирах и прочей дряни. Но почему не в армии?
02:18:39 25-09-2025
Гость (16:48:25 24-09-2025) Опять взлетят цены. Полезет вверх инфляция, ЦБ опять станет ... У Тимуров Ивановых можно оборонные бюджеты по карманам нашарить
16:50:06 24-09-2025
Опять будет повышение цен и тарифов.Господи, когда это кончится?Похоже, никогда! Какая-то Вальпургиева ночь российского финансового чиновничества. Господи, останови ты , министра финансов. Пожить спокойно охота, как жили хотя бы в застойное время.
16:59:15 24-09-2025
Денег у людей больше не становится, поэтому будут меньше кушать или кушать еще более низкокачественные продукты и меньше покупать. По факту все подорожает, но собираемость налогов практически не увеличится.
17:22:03 24-09-2025
Зачем повышать НДС?
Если нужны деньги, просто найдите ещё несколько ДмитриевЗахарчеко и ТимуровИвановых, изымите у них сколько надо наворованных триллионов - и бюджет пополните, и налоги останутся прежними.
Возьмём к примеру ленточного борового лесного Дона Карлеоне. Там можно дивизию профинансировать сразу, а вторую дивизию через месяц следствия. И так по всем пройтись.
17:42:53 24-09-2025
Гость (17:22:03 24-09-2025) Зачем повышать НДС?Если нужны деньги, просто найдите ещё... Зачем повышать НДС? Много есть еще полковников, замы всех силовых структур у которых "зелень" не клюют, затем идут множество замов генерал губернаторов..... Резерв огромный, но возникает вопрос зачем воевать?
17:59:55 24-09-2025
Гость (17:22:03 24-09-2025) Зачем повышать НДС?Если нужны деньги, просто найдите ещё... зачем искать? 146 млн заплатят, так проще
02:22:17 25-09-2025
Тимурам Ивановым позволяется воровать для лучшей управляемости