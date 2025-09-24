Минфин предложил увеличить ставку НДС до 22% для финансирования обороны и безопасности

В случае принятия законопроекта изменения вступят в силу с 1 января 2026 года

24 сентября 2025, 15:10, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Министерство финансов РФ предлагает повысить общую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22%. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Как отмечает Минфин, средства, которые принесет повышение НДС, будут предназначены для финансирования обороны и безопасности.

При этом льготная ставка НДС в 10% сохранится для всех социально значимых товаров. Это продукты питания, лекарства и медицинская продукция, детские товары и другие.

В случае принятия законопроекта изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

Налог на добавленную стоимость ввели в России с 1992 года со ставкой 28%. Через год ее снизили до 20%, а спустя десять лет – до 18%. В 2018 году вернули на уровень 20%. Тогда же Банк России поднял ключевую ставку с 7,5 до 7,75%.