По предварительным данным, украинские войска нанесут удар по городу Чугуеву — СБУ уже завезли туда западных журналистов

13 августа 2025, 06:50, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Украина готовит провокацию для срыва российско-американского саммита. Как сообщает Министерство обороны РФ в Telegram-канале, украинская армия планирует нанести удар беспилотниками и ракетами по густонаселенному кварталу или больнице в Чугуеве Харьковской области.

По информации ведомства, при подготовке провокации украинские власти привезли транспортом Службы безопасности Украины (СБУ) большое количество иностранных журналистов для "подготовки репортажей". Они должны будут "зафиксировать" инцидент.

При этом ведомство не исключает провокации и в других подконтрольных киевскому режиму населенных пунктах. В результате провокации Киев собирается возложить ответственность за удар и жертвы среди гражданских на Россию, чтобы создать условия для срыва переговоров Москвы и Вашингтона.