Второй саммит Путина и Трампа может состояться в России

Лидеры РФ и США, возможно, встретятся на Чукотке или на Дальнем Востоке

12 августа 2025, 12:00, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Президенты РФ и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, могут провести вторую встречу в России. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на заслуженного научного сотрудника американского Совета по международным отношениям Томаса Грэма.

Со слов Грэма, Аляска была выбрана в качестве места проведения саммита не случайно: по его мнению, российский и американский лидеры хотят подчеркнуть, что это будет строго двусторонняя встреча без лишних людей. Ранее ожидалось, что подобная встреча состоится, например, в ближневосточной стране. Так, Владимир Путин называл ОАЭ подходящим местом для переговоров с Дональдом Трампом. Более того, переговоры между делегациями РФ и Украины уже проходили в Саудовской Аравии и Турции.

«Если будет вторая встреча, она может состояться в России, даже на Чукотке. Может быть, на Дальнем Востоке, может быть, где-то еще. Но, скорее всего, на территории России», – сказал политик.

Напомним, ранее на брифинге в Вашингтоне Дональд Трамп заявил, что приедет в Россию в пятницу, 15 августа

«Я приеду в Россию в пятницу, я увижусь с Путиным», – сказал президент США.

Однако большинство наблюдателей пока сочли высказывание хозяина Белого дома оговоркой.

После визита спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в РФ стало известно, что стороны договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Кремль и Белый дом также подтвердили, что переговоры пройдут на Аляске 15 августа.

Аляска / Фото: unsplash.com / Dylan Taylor

Avatar Picture
Гость

12:06:55 12-08-2025

Пусть в Онгудайском районе встречаются. На даче.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:41:47 13-08-2025

Гость (12:06:55 12-08-2025) Пусть в Онгудайском районе встречаются. На даче. ... Лучше в Манжероке. Хоть рекламу мировую дадут))). Прикинь, Трамп в Горный Алтай прилетел!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:07:33 12-08-2025

Так срок был до 8го, они так еще на пару лет протянут

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:14:20 12-08-2025

Америке надлежит вернуть Аляску прежней хозяйке полуострова - России: тогда Украине ничего другого не останется, как последовать примеру королевской щедрости и с той же лёгкостью, с которой получили, отказаться от претензий на возвращение экспроприированных подарков!

  -2 Нравится
Ответить
