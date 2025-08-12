Лидеры РФ и США, возможно, встретятся на Чукотке или на Дальнем Востоке

12 августа 2025, 12:00, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Президенты РФ и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, могут провести вторую встречу в России. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на заслуженного научного сотрудника американского Совета по международным отношениям Томаса Грэма.

Со слов Грэма, Аляска была выбрана в качестве места проведения саммита не случайно: по его мнению, российский и американский лидеры хотят подчеркнуть, что это будет строго двусторонняя встреча без лишних людей. Ранее ожидалось, что подобная встреча состоится, например, в ближневосточной стране. Так, Владимир Путин называл ОАЭ подходящим местом для переговоров с Дональдом Трампом. Более того, переговоры между делегациями РФ и Украины уже проходили в Саудовской Аравии и Турции.

«Если будет вторая встреча, она может состояться в России, даже на Чукотке. Может быть, на Дальнем Востоке, может быть, где-то еще. Но, скорее всего, на территории России», – сказал политик.

Напомним, ранее на брифинге в Вашингтоне Дональд Трамп заявил, что приедет в Россию в пятницу, 15 августа.

«Я приеду в Россию в пятницу, я увижусь с Путиным», – сказал президент США.

Однако большинство наблюдателей пока сочли высказывание хозяина Белого дома оговоркой.

После визита спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в РФ стало известно, что стороны договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Кремль и Белый дом также подтвердили, что переговоры пройдут на Аляске 15 августа.